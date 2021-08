Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (30.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der DWS hätten in der letzten Woche mehr als 16 Prozent von ihrem bisherigen Hoch nach Vorwürfen des Greenwashing bei den verwalteten Assets verloren. Die US-Börsenaufsicht SEC ermittle und der Konzern müsse mit einer Geldstrafe rechnen. Viel schwerer dürfte allerdings der mögliche Reputationsverlust wirken. Aber so klar wie es scheine, sei die Angelegenheit nicht.Anleger hätten mittlerweile die Qual der Wahl, wenn sie ihr Geld nachhaltig anlegen möchten. Die notwendigen Investitionen in den Klimaschutz und eine nachhaltigere Wirtschaft würden einen neuen Megatrend für Vermögensverwalter und Fondsgesellschaften entfachen. Immer neue Produkte mit dem angeblichen Fokus auf grüne Themen würden aufgelegt.Auch die Fondsgesellschaft DWS habe auf diesem Trend surfen wollen. Man habe einen in der Branche "einzigartigen Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten" eingeführt, der weit über bisherige Branchenstandards hinausginge, habe DWS-Chef Asoka Wöhrmann vor nicht allzu langer Zeit gesagt. Dann habe es geheißen, ab diesem Jahr sollte jeder neue Wertpapierfonds ESG-konform sein. Tatsächlich sei jeder dritte Euro, den der Vermögensverwalter im ersten Halbjahr an neuen Mitteln eingesammelt habe, in derartige Produkte geflossen.Nun würden manche Experten damit rechnen, dass die DWS bis zu einer Milliarde Strafe zahlen müsse, wenn die US-Börsenaufsicht tatsächlich Verstöße gegen Vorgaben finde. Doch das Problem sei: Allgemeinverbindliche Regularien zu ESG-Anlageprodukte würden vielfach noch fehlen. Häufig gebe es für die Anbieter der Fonds Spielräume in der Klassifizierung der Anlagen. In der Europäischen Union sei eine abschließende Kategorisierung von Fonds subjektiv, bis die neue EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzen abgeschlossen sei. Darauf würden die Analysten von Bloomberg Intelligence hinweisen.In dieser Woche bleibe es abzuwarten, ob sich der Kurs bei etwa 36,00 Euro stabilisiere, oder die Aktie weiter abgebe. Die Unsicherheit bleibe, da es sich um einen Präzedenzfall handle. Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 30,00 Euro. Alle anderen bleiben an der Seitenlinie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur DWS-Aktie. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link