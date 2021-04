Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (07.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die DWS habe 2020 ihr Kostenziel ein Jahr früher als geplant erreicht und den Rebound bei den Mittelzuflüssen geschafft. Die Corona-Schäden dürften damit weitgehend ausgebügelt sein. Bei dem Vermögensverwalter sei zuletzt nicht nur der Aktienkurs gestiegen, sondern offenbar auch das Interesse an Übernahmen.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" schaue sich DWS-CEO Asoka Wöhrmann nach potenziellen Übernahmekandidaten um. Er solle grünes Licht von Christian Sewing, dem Chef der Deutschen Bank, haben. Diese sei mit rund 80 Prozent noch immer der größte Aktionär der DWS. Für Wöhrmann kämen große Fusionen und kleinere Ziele in Frage, so "Bloomberg".Nach Ansicht von Sewing solle die DWS einer der zehn größten Vermögensverwalter weltweit werden. Aktuell sei man auf Rang 17. Im europäischen Vergleich gehöre man zu den Schwergewichten, mit Playern wie BlackRock oder Vanguard könne man aber nicht mithalten. Das gehe aus Zahlen des Dienstleisters ADV Ratings hervor. Also müsse ein Deal her, um den Abstand zur Konkurrenz zu verkleinern.Zuletzt habe es vor rund zwei Jahren ähnliche Pläne gegeben, als die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank mit der UBS in der Schweiz fusionieren sollte. Daraus sei bekanntlich nichts geworden. Mit der Materie vertraute Personen würden sagen, dass sich die DWS nicht mit vielen Konkurrenten in Gesprächen befände. Die Sparte der Credit Suisse könnte noch ein realistisches Übernahmeziel sein. Zumal die Schweizer alle Optionen für die Vermögensverwaltung prüfen sollten und im ersten Quartal durch das Engagement bei dem Hedgefonds Archegos ein höherer Verlust anfallen solle.Anleger können weiter zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link