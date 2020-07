Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 767 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (31.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) von "halten" auf "kaufen" herauf.Das Zahlenwerk des zweiten Quartals 2020 habe leicht unter den Analysten-Erwartungen gelegen. Eine deutliche Kostensenkung habe den Ertragsrückgang überkompensieren können. Im Vergleich zum Vorquartal habe DWS eine Verbesserung der Nettomittelzuflüssen verzeichnet und einen Anstieg des verwalteten Vermögens notiert. Im Rahmen der Veröffentlichung habe das Unternehmen den Dividendenvorschlag für 2019 von 1,67 Euro je Aktie bestätigt, welcher im Rahmen der verschobenen Hauptversammlung (neu: 18.11.2020) noch einer Bestätigung durch die Aktionäre bedürfe. Weiterhin plane DWS Kosteneinsparungen bis 2021 von rund 150 Mio. Euro.Insgesamt sehe der Analyst die Geschäftsentwicklung, besonders in der aktuellen Marktlage, positiv, was sich in der Verbesserung der Vermögenslage widerspiegle. Dennoch halte er eine erneute Marktverschlechterung aufgrund einer zweiten Infektionswelle für möglich, was sich auf das verwaltete Vermögen sowie die Nettomittelzuflüsse auswirken werde. Er lasse seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 2,70 Euro; EPS 2021e: 2,90 Euro) vorerst unverändert.Bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die DWS Group-Aktie nun neu "kaufen" (alt: "halten"), so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 32,00 auf 38,00 Euro angehoben. (Analyse vom 31.07.2020)