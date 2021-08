XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (16.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.

In den letzten Wochen sei es ruhig um die DWS-Aktie geworden. Im Hintergrund dürfte es jedoch hoch hergehen, denn Partnerschaften und Übernahmen stünden schon länger auf der Agenda. Auch charttechnisch präsentiere sich der Titel sehr attraktiv. Ein kurzfristiger Einstieg könnte sich bei dem Dividendentitel daher jetzt lohnen.

Die Bewertung der DWS-Aktie seimit einem für 2022 erwarteten KGV von 11 moderat. Obwohl der Konzern erst seit drei Jahren an der Börse notiert sei, seien bisher hohe Dividendenrenditen erzielt worden. Für das laufende Jahr erwarte der Konsens über 5%.

Erst letzte Woche sei bei 41,78 Euro ein neues Allzeithoch markiert worden. Der GD50 bei 39,44 Euro sei nach oben durchbrochen worden, doch der Schwung habe nicht ausgereicht, um in neue charttechnische Bereiche vorzustoßen. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis ein neues Rekordhoch erreicht werde. Daher sei ein Einstieg jetzt auch für Trader interessant. Alle anderen sollten den Stopp bei 30 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)