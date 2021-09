Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

Die amerikanische Börsenaufsicht und die BaFin würden gegen die DWS Group wegen des Vorwurfs ermitteln, das in nachhaltige Finanzanalagen angelegte Vermögen zu hoch ausgewiesen zu haben. Seit Tagen gebe es in dieser Sache keine News, doch nun würden die Analysten von Goldman Sachs einen Kommentar zur DWS abgeben. Zudem versuche die Notierung eine charttechnische Erholung.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für die Papiere der DWS Group angesichts behördlicher Ermittlungen im Bereich nachhaltiger Investmentprodukte auf "buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Ohne das Ergebnis der Untersuchungen einschätzen zu können, gehe Analystin Roberta De Luca in einer aktuellen Studie davon aus, dass die Ermittlungen die Aktien vorerst belasten würden. Der DWS-Fall werfe auch Fragen bezüglich branchenweiter Initiativen zur Nachhaltigkeit auf. Trotzdem glaube die Expertin offenbar an die Chancen, die die Aktie dennoch biete.Der Chart nähere sich unterdessen an die 200-Tage-Linie bei rund 37 Euro an, aber bisher würden die Impulse für einen Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt fehlen. Denn noch immer gebe es keine weiteren Details zu den laufenden Untersuchungen, die die ganze Branche am Ende betreffen könnten. Die Behörden würden das Thema nachhaltiges Investieren jetzt offenbar verstärkt in den Fokus nehmen und prüfen.