ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (11.09.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) auf.Die Ergebnisentwicklung in Q2/2018 sei zwar rückläufig, aber besser als erwartet gewesen. Enttäuschend seien nach Meinung des Analysten jedoch die erneuten Nettomittelabflüsse von 4,9 (Vj.: +5,9; Q1/2018: -7,7) Mrd. Euro gewesen. Als Folge habe die DWS Group einräumen müssen, dass die Zielsetzung eines Nettomittelaufkommens von rund 3% in 2018 wahrscheinlich nicht erreicht werde. Das mittelfristige Ziel (jährliches Nettomittelaufkommen von 3% bis 5%) sei aber bestätigt worden.Die ersten Monate an der Börse seien für den Titel enttäuschend verlaufen (seit IPO am 23.03.: -25%). Wesentlicher Belastungsfaktor sei nach Ansicht des Analysten der Nettomittelfabfluss von insgesamt 12,6 Mrd. Euro in den ersten sechs Monaten gewesen, der seines Erachtens nicht nur auf die US-Steuerreform (Repatriierung von Geldern außerhalb der USA) und die negativen Schlagzeilen rund um den Mutterkonzern Deutsche Bank zurückzuführen sein könne. Die DWS Group operiere in einer wachsenden (CAGR verwaltetes Vermögen bis 2021e: 6%), aber unter Margendruck befindlichen Branche (überdurchschnittliches Wachstum bei ETFs) mit einer breit diversifizierten Produktpalette, der aber nach Meinung des Analysten ein bedeutendes Exposure in der Region Asien-Pazifik fehle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: