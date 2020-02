LT Lang & Schwarz-Aktienkurs DKSH-Aktie:

Die DKSH Holding (ISIN: CH0126673539, WKN: A1JU9U, Ticker-Symbol: DS5, SIX Swiss Ex: DKSH, Nasdaq OTC-Symbol: DKSHF) (Diethelm Keller Siber Hegner, abgekürzt DKSH) mit Sitz in Zürich ist ein international tätiger, stark diversifizierter Schweizer Dienstleistungs- und Handelskonzern mit starken Wurzeln in Asien. DKSH bietet vor allem Dienstleistungen für Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit in oder nach Asien ausdehnen wollen.



Zürich (www.aktiencheck.de) - DKSH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die DKSH-Aktie (ISIN: CH0126673539, WKN: A1JU9U, Ticker-Symbol: DS5, SIX Swiss Ex: DKSH, Nasdaq OTC-Symbol: DKSHF).Org. Wachstumsbeschleunigung im GJ20E: Furger sei für das GF20E etwas vorsichtiger und senke seine Erwartungen für das org. Wachstum auf 4,2% (bisher: 5,0%). Hauptgrund dafür sei die flaue Verbraucherstimmung in Thailand und Hongkong. Märkte wie Myanmar, Vietnam und Indonesien, wo DKSH vergleichsweise geringe Umsätze erziele, dürften sich weiter gut entwickeln. Dennoch erwarte Furger nach der Restrukturierung eine Beschleunigung des org. Wachstums bei CG (3,0%). Für HC (5,0% ggü. bisher: 6,0%) erwarte er eine ähnliche Wachstumsrate wie im GJ19.Begrenzte negative Auswirkungen des Coronavirus: Auf Festlandchina seien nur 1,5% des Umsatzes entfallen. Es gebe jedoch in geringem Umfang indirekte Auswirkungen dadurch, dass weniger Chinesen in die Region reisen würden. Dies wirke sich auf die margenstärkere Sparte Luxury & Lifestyle in Thailand aus.Keine weiteren Restrukturierungskosten: und mit M&A als wesentlichem Faktor (EBIT-Beitrag von CHF 12 Mio. im GJ19) erwarte der Analyst für das GJ20E ein ber. EBIT-Wachstum von 5,9%. Potenzielle Negativfaktoren: höhere Marketing- und Vertriebskosten bei HC (Einfluss in einstelliger Millionenhöhe bereits im 2H19).Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die DKSH-Aktie. (Analyse vom 11.02.2020)