Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

15,38 EUR +1,85% (08.06.2021, 15:42)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (08.06.2021/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).DIC Asset gehöre zu den führenden Investoren im Bereich gewerblicher Immobilien in Deutschland und verfüge zudem über ein sehr lukratives Drittgeschäft im Geschäftsbereich Institutional Business, in dem Asset und Property Managementerträge sowie Transaktionsprovisionen vereinnahmt würden.Das Unternehmen habe gestern den Zukauf von zwei Objekten in München mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 635 Mio. Euro bekannt gegeben. Zum einen habe die Gesellschaft den "Uptown Tower" für rund 569 Mio. Euro erworben, welcher Teil des Warehousing-Portfolios der Gesellschaft werden solle. Zum anderen sei das Objekt "Campus C" für rund 66 Mio. Euro für das Commercial Portfolio erworben worden. Das Objekt habe eine vermietbare Fläche von über 9 Tsd. qm und generiere jährliche Mieteinnahmen von rund 2,4 Mio. Euro. Es habe einen WALT von 3,1 Jahre und biete weiteres Wertsteigerungspotenzial, welches das Unternehmen in den kommenden Quartalen und Jahren realisieren könne.Nach dem Closing der beiden Transaktionen, welches im laufenden Monat noch erfolgen solle, würden die Assets under Management auf 11,4 Mrd. Euro steigen. Mit einem Transaktionsvolumen von 900 Mio. Euro seit Jahresbeginn befinde sich das Unternehmen somit auf sehr gutem Kurs das angestrebte Ankaufsvolumen von 1,2 Mrd. Euro bis 1,8 Mrd. Euro für das Gesamtjahr zu erreichen und die Analysten wären nicht überrascht, wenn dieses sogar übertroffen werde. Dies treffe auch besonders auf das Commercial Portfolio zu, bei welchem sich das Unternehmen mit derzeit rund 170 Mio. Euro bereits nahezu am unteren Ende des Ziels für 2021 von 200 Mio. Euro bis 300 Mio. Euro befinde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie:Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:15,35 EUR +2,13% (08.06.2021, 15:22)