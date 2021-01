Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

14,12 EUR -0,84% (15.01.2021, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

14,18 EUR +0,14% (15.01.2021, 11:05)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (15.01.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).Das in Frankfurt ansässige Immobilienunternehmen DIC Asset AG gehöre zu den führenden Investoren im Bereich gewerblicher Immobilien in Deutschland und verfüge zudem über ein sehr lukratives Drittgeschäft im Geschäftsbereich Institutional Business, in dem Asset und Property Managementerträge sowie Transaktionsprovisionen vereinnahmt würden. Dieser Geschäftsbereich sei durch die im Juni 2019 vollzogene Übernahme der German Estate Group (GEG) noch einmal deutlich gewachsen und ein wichtiger Wachstumsmotor für künftige Jahre.Das Unternehmen habe im Dezember einen sehr guten News Flow vorgelegt, einerseits durch die Auflage eines großen Spezial-AIF im Volumen von 1,6 Mrd. Euro, dessen Eigenkapitalzusagen von über 800 Mio. Euro schon gezeichnet worden seien und wo ein sehr lukratives Seed Portfolio aus dem Rhein-Main-Gebiet mit einem sehr langen WALT bereits existiere. Dieser Fonds trage maßgeblich zu einer Verbreiterung der Einnahmenseite im Institutional Business in künftigen Jahren bei.Andererseits würden einige namhafte Immobilienkäufe gelangen, sodass die Analysten für das Gesamtjahr 2020 von einem Ankaufsvolumen von 1,7 Mrd. Euro bis 1,8 Mrd. Euro ausgehen würden, was über der Guidance von 700 Mio. Euro bis 1,1 Mrd. Euro und voll in Line mit der Vor-Corona-Zielsetzung liege. Dieses sehr gute Transaktionsergebnis werde abgerundet durch den Kauf der Münchener RLI Investors GmbH mit über 700 Mio. Euro Assets under Management im Logistikbereich und zahlreichen Pensionskassen, Family Offices und internationalen Anlegern im Kundenkreis. Hier würden sich wertvolle Cross Selling Potenziale zu den GEG Fonds bzw. auch in die andere Richtung für GEG Anleger in den Logistikbereich eröffnen.Die Aktie sei weiter sehr stark unterbewertet und das obwohl sie seit Anfang November fast 40% habe zulegen können. Das eigene Buch in Höhe von rund 2,0 Mrd. Euro würden die Analysten vom EPRA Net Disposal Value auf etwa 16 Euro je Aktie am Jahresende 2020 taxieren. Das Institutional Business würden sie auf 8 bis 10 Euro je Aktie taxieren, erst recht nach dem guten News Flow im Dezember zum neuen Spezialfonds und der namhaften Erweiterung des Geschäfts durch die RLI Übernahme. Sie würden das Kursziel für DIC Asset von 20,00 Euro auf 22,00 Euro heraufstufen. Die Dividendenrendite sei mit 4,6% sehr gut und die Dividende sollte mindestens stabil bleiben, könnte nach einem guten Jahresergebnis 2020 eventuell aber auch leicht angehoben werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie: