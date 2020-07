Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (07.07.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).Im Laufe der vergangenen Wochen habe das Unternehmen trotz der derzeitigen Einschränkungen durch Corona mehrere erfreuliche Meldungen hinsichtlich des Portfolios veröffentlicht. Am 2. Juni habe DIC über die Verlängerung von Mietverträgen für rund 20 Tsd. qm berichtet. Bei rund 5 Tsd. qm handle es sich um Büroflächen im Objekt "City West" in Frankfurt aus dem Commercial Portfolio, welche um rund 10 Jahre verlängert worden sei, während die weiteren 15 Tsd. qm Bürofläche in Karlsruhe aus dem Institutional Business Segment um 10 Jahre verlängert worden seien. Etwa zwei Wochen später, am 19 Juni, hätten weitere 6,7 Tsd. qm vermietet werden können. Am 26 Juni sei der Kauf von zwei qualitativ hochwertigen Immobilien mit einem Gesamtvolumen von ca. 116 Mio. Euro für das Commercial Portfolio vermeldet worden, welches somit nach dem Closing im laufenden dritten Quartal auf einen Portfoliowert von über 2 Mrd. Euro wachse. Die jährlichen Bruttomieteinnahmen beider Objekte würden sich auf 4,5 Mio. Euro belaufen, was einer Bruttomietrendite von 4,2% entspreche.Am vergangenen Freitag, dem 3. Juli, sei eine Einigung mit Galeria Kaufhof über die Verlängerung der Mietverträge für die Standorte Chemnitz und Leverkusen bekannt gegeben worden. Obwohl beide Objekte auf der langen Liste an Standorten gestanden hätten, welche von Galeria Kaufhof geschlossen werden sollten, da sich das Unternehmen seit April in Sanierung befinde, habe letztendlich eine Verlängerung der Verträge ausgehandelt werden können. Unter neuen vertraglichen Konditionen sei die durchschnittliche Laufzeit der beiden Verträge um über 13 Jahre verlängert worden. Auch wenn es wohl Zugeständnisse gegeben habe, sähen die Analysten diese Verlängerung und die Einigung als sehr gute Nachrichten. Bezüglich des Objekts in Bremen, welches ebenfalls auf der Schließungsliste gestanden habe, befinde sich DIC bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachmietern sowie den bestehenden Untermietern EDEKA und Saturn bezüglich einer Weiterführung des Mietverhältnisses. Die Analysten würden von weiteren Neuigkeiten diesbezüglich noch im laufenden Jahr ausgehen.Mit den jüngsten Vermietungserfolgen und den Ankäufen trotz der derzeitigen schwierigen Marktbedingungen, sähen die Analysten das Unternehmen weiterhin klar auf Kurs die gesteckten Jahresziele zu erreichen, welche erneut von Unternehmensseite bekräftigt worden seien.