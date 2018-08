Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios.



Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf 216 Objekte mit einem Marktwert von 3,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA -Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (22.08.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) ein.Das Frankfurter Unternehmen habe das operative Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 erfreulich steigern können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während die Mieteinnahmen deutlich rückläufig ausgefallen seien, hätten die Erträge aus dem Immobilienmanagement erheblich zugelegt. Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung habe der Vorstand die Managementprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, empfiehlt, die DIC Asset-Aktie zu halten (unverändertes Kursziel 9,80 Euro). Ab sofort beendet die NORD ihre Coverage der DIC Asset-Aktie. Sie wird diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 22.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "DIC Asset AG": Keine vorhanden.Börsenplätze DIC Asset-Aktie: