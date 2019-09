Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

11,36 EUR -1,22% (23.09.2019, 10:43)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (23.09.2019/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der DIC Asset AG wieder deutlich:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP attackieren die Aktien der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) weiterhin.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 19.09.2019 ihre Netto-Shortposition von 0,77% auf 0,86% der Aktien der DIC Asset AG ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den DIC Asset-Aktien:0,86% Millennium International Management LP (19.09.2019)Börsenplätze DIC Asset-Aktie:Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:11,38 EUR -0,70% (23.09.2019, 11:01)