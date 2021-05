ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Die Basis des Unternehmens bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 231 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,6 Mrd. Euro betreut die DIC Asset AG onsite - das Unternehmen ist präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaftet die DIC Asset AG kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimiert das Unternehmen den Wert seiner Bestandsobjekte durch aktives Management und realisiert Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business (8,6 Mrd. Euro Assets under Management) erzielt die DIC Asset AG aus dem Angebot ihrer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. (25.05.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) unter die Lupe.Mit soliden Zahlen sei der Depotwert der Experten in das laufende Jahr gestartet. Während die Mieteinnahmen aufgrund von Bestandsabgängen leicht von 26,0 auf 23,4 Mio. Euro gesunken seien, hätten die Erträge aus Immobilienmanagement um kräftige 18% auf 24 Mio. Euro zugelegt. Die Funds from Operations (FFO), quasi der operative Ertrag, hätten sich mit 26,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau eingependelt. Zuzüglich der Verkaufsgewinne seien die FFO um 33% auf 38,5 Mio. Euro vorangekommen. Auch für das Gesamtjahr bleibe der Vorstand optimistisch und habe seine Prognose eines FFO-Wachstums auf 106 bis 110 Mio. Euro bekräftigt. Da sich das Branchenumfeld in Anbetracht steigender Zinsen und Leerstände jedoch etwas eingetrübt habe, würden aus Sicht der Experten derzeit die Impulse für eine wirklich dynamische Entwicklung fehlen.Auch wenn die Aktie mit einem KGV von 11 weiterhin günstig ist, erwägen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" den Ausstieg. Das Kursziel für die DIC Asset-Aktie laute 20,00 Euro. (Ausgabe 19 vom 22.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:14,36 EUR +1,70% (25.05.2021, 09:22)Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:14,47 EUR +2,55% (25.05.2021, 09:28)