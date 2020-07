(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (15.07.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Bruttoeinnahmen von rund 32,35 Mio. Euro: Vergangene Woche habe die DFV bekannt gegeben, dass durch die Ausgabe von 1,33 Millionen neuen Aktien frisches Wachstumskapital aufgenommen worden sei. Die Analysten würden den Nettoerlös auf rund 31,5 Mio. Euro schätzen. Unterstützt durch die positive Marktstimmung im Zuge des Börsengangs von Lemonade habe das DFV-Management die Kapitalerhöhung zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt. Die neuen Aktien seien bei institutionellen Investoren für 24,40 Euro platziert worden, was deutlich über dem Preis liege, den Investoren während des DFV-IPOs zu zahlen bereit gewesen seien. Gründe für das veränderte Investoreninteresse seien die starke Wachstumsdynamik im Jahr 2019 und die Erwartung einer kontinuierlichen Geschäftsausweitung in den kommenden Geschäftsjahren (Prognose 2020: +100.000 neue Versicherungsverträge). Auch die Beteiligung an Deutschlands erstem Konsortium im Bereich der betrieblichen Kranken- und Pflegeversicherung, die ab dem 1. Juli 2021 zu zusätzlichen Beitragseinnahmen führen werde, erkläre das gestärkte Investorenvertrauen aus fundamentaler Sicht.Verwendung der Erlöse: Der Nettoerlös werde zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums verwendet, das die Entwicklung neuer Produkte sowie die Gründung eines Krankenversicherers, eines Schaden-/Unfallversicherers und eines Lebensversicherers umfasse. Darüber hinaus verbessere die gestärkte Kapitalbasis die Möglichkeit, den Anteil der Rückversicherer zu reduzieren, mehr Risiken einzugehen und so die Marge der Rückversicherer zu vereinnahmen.Bewertungseffekte: Die Bewertungseffekte im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung würden sich erheblich zwischen dem DCF-Modell des Analysten und der Peer-Bewertung unterscheiden. Basierend auf unveränderten FMR-Schätzungen werde die gestiegene Anzahl ausstehender Aktien (von 13,26 auf 14,59 Millionen) durch die Erhöhung der Barmittel neutralisiert, was zu einem nahezu unveränderten fairen Wert pro Aktie von 22,10 Euro (vorher: 22,06 Euro) führe. Der nach dem Peer-Ansatz des Analysten abgeleitete faire Wert pro Aktie steige jedoch deutlich von 27,55 Euro auf 38,22 Euro. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Analysten seit Beginn ihrer Coverage das Kurs/Buchwert-Verhältnis (t+1) als Wertindikator verwendet hätten. Die Analysten sähen derzeit keinen Grund, von diesem Ansatz abzuweichen. Sie würden beide Wertindikatoren gleichgewichten und einen fairen Wert pro Aktie von 30,16 Euro errechnen.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: