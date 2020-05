Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de (15.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Q1/20 im Einklang mit Wachstumszielen: Für 2020 strebe die DFV 100.000 neu abgeschlossene Verträge und eine Steigerung der gebuchten Bruttoprämien um 30% an (FMRe: +25,3%; 113,9 Mio. Euro). Im Q1/20 habe die DFV 27.718 (Q1/19: 30.049; -7,8% yoy) neue Verträge generiert. In Q1/19 hätten die Neuverträge 9.000 "HenkelCareflex"-Policen enthalten, die durch die Kooperation mit Henkel, IG BCE, induziert worden seien. Berücksichtige man nur das über digitale Vertriebskanäle generierte Geschäft (Online-Vertrieb), so seien die neu abgeschlossenen Verträge von 21.825 um +27% auf 27.718 angestiegen. Auch die im Q1/20 gebuchten Bruttoprämien hätten mit 26,4 Mio. Euro (Q1/19: 20,1 Mio. Euro; +31,2% gg. Vj.) deutlich über Vorjahr und damit im Einklang mit den Wachstumszielen für 2020 gelegen. So seien in 2019 22,2% der gesamten gebuchten Bruttoprämien von 90,9 Mio. Euro im Q1 erzielt worden, 2018 habe der entsprechende Beitrag bei 23,8% gelegen. Die Analystenerwartungen würden einen Q1-Beitrag von 23,2% für 2020e implizieren.Das EBIT in Q1/20 habe sich auf -5,6 Mio. Euro belaufen (Q1/19: -1,0 Mio. Euro). Neben einem erwarteten Einmaleffekt (Deckungsrückstellung von 2,8 Mio. Euro für die Pflegeversicherung) habe das Kapitalanlageergebnis das EBIT um weitere -2,8 Mio. Euro gedrückt. Im Gegensatz zum realisierten Verlust aus der Kapitalanlage dürfte sich der versicherungstechnische Einmaleffekt im Laufe des Jahres 2020 (aufgrund laufender Prämieneinnahmen) nivellieren. Darüber hinaus hätten auch die laufenden Vorbereitungen für die geplante Einführung der Pflege-Branchenlösung "CareflexChemie" (Juli 2021) und eine gestiegene Schadenquote (Q1/20: 62,4%) die Profitabilität belastet. Für 2020 rechne das Unternehmen weiterhin mit einem EBIT zwischen -9 und -11 Mio. EUR (FMRe: -9,5 Mio. EUR).Solvabilität: Die regulatorische Risikotragfähigkeit des Unternehmens sei deutlich von 264% per Ende 2019 auf 206% per Ende Q1/20 gesunken. Während niedrigere Marktwerte der Kapitalanlagen zu rund 60% zu dieser Verringerung beigetragen hätten, habe auch eine Zinsstrukturkurvenkorrektur der Europäischen Aufsichtsbehörde (EIOPA) den Abfall versursacht.Bei der Präsentation der Q1-Zahlen habe die Unternehmensleitung gestern darauf hingewiesen, dass erste negative operationelle Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beobachtet worden seien. Diese hätten jedoch vorerst keine Anpassung der Guidance notwendig gemacht. Daher würden die Analystenschätzungen bis auf weiteres unverändert bleiben. Ihr Kursziel liege weiterhin bei 22,00 Euro pro Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.