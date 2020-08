Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

22,935 EUR +0,15% (24.08.2020, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

23,045 EUR +0,63% (24.08.2020, 15:29)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (24.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV) unter die Lupe.Habe der Vorstand der Deutschen Familienversicherung noch im April angedeutet, dass sich Corona-bedingt im zweiten Quartal die Online-Nachfrage nach Versicherungen leicht abschwächen könnte, so sei davon in den Halbjahreszahlen nicht viel zu sehen. Die Neuverträge seien plangemäß um 46,4 Tsd. Stück und die gebuchten Bruttobeträge um 28,3% auf 53,7 Mio. Euro gestiegen. Zwar habe sich ein EBIT-Verlust von -6,0 Mio. Euro ergeben (Vj.: -3,6 Mio.), in Q2 sei aber isoliert betrachtet fast ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden. Daher sei auch die Gesamtjahresprognose bekräftigt worden, die bei einem Vertrags- und Beitragswachstum um 100 Tsd. Stück bzw. mindestens 30% nur eine moderate Ausweitung des Verlusts auf 9 bis 11 Mio. Euro vorsehe.Da zudem die weiteren Wachstumsinitiativen wie die Expansion ins europäische Ausland, die Ausdehnung auf weitere Versicherungsbereiche, die Schnürung von Paketangeboten sowie die Gründung eigener Risikoträger für Kranken, Sach- und Lebensversicherungen (in 2022) bestätigt wurden, haben die Experten von "Der Anlegerbrief" am Dienstag eine Depotposition eröffnet. (Ausgabe 33 vom 22.08.2020)Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie: