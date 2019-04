Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 8,60 Euro würde das passende Kaufsignal generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

8,47 EUR +0,65% (16.04.2019, 10:00)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

8,47 EUR +0,36% (16.04.2019, 10:16)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (16.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ob elektrisch, mit Brennstoffzelle und Wasserstoff, Verbrennungsmotor auf Basis alternativer Kraftstoffe oder einer hybriden Mischung - das Thema Mobilität der Zukunft sei in aller Munde. DEUTZ habe die Zeichen der Zeit erkannt - und alle zukünftigen Antriebe im Programm. Die Aktie stehe vor einem Mega-Kaufsignal."Der Aktionär" fahre in Sachen Elektromobilität mit seinen Empfehlungen zu Tesla, BYD oder Geely bereits seit einiger Zeit vorne weg. Aber auch das Thema CO2-freie Wasserstoffmotoren sei stark im Kommen. Hier seien in den vergangenen Ausgaben bereits aussichtsreiche Player wie Nel oder PowerCell empfohlen worden. Wie passe DEUTZ in diese Reihe?Der Motorenbauer wolle als weltweit führender Hersteller innovativer Antriebssysteme eine Vorreiterrolle in der Entwicklung hochwertiger, umweltfreundlicher und effizienter Antriebe übernehmen. Seit dem Start der E-Deutz Strategie im Jahr 2017 würden die Kölner ihre emissionsarmen Motoren mit elektrischen Antrieben kombinieren. Bis zum Jahr 2020 würden die ersten Hybrid-Prototypen in die Serienproduktion überführt. "Wir zeigen damit, dass wir die Technologie beherrschen und marktfähige Elektrifizierungslösungen anbieten können", erkläre Vorstand Dr. Frank Hiller.Schon in diesem Jahr würden erste LPG-Gasmotoren auf den Markt gebracht. Ein weiteres vielversprechendes Thema sei die Weiterentwicklung des klassischen Verbrennungsmotors zur Nutzung von CO2-freiem Wasserstoff als nachhaltige Energiequelle. "Die Nutzung von alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff gewinnt zunehmend an Bedeutung", wisse Hiller. "Wir sehen in dieser Antriebslösung eine wertvolle Ergänzung unserer Elektrifizierungs-Strategie, und eine wichtige Säule für die emissionsfreie Mobilität der Zukunft." Passend dazu sei die Entwicklungspartnerschaft mit dem Münchner Start-up-Keyou ausgebaut worden.Dennoch sei die frühzeitige Gewinnung von Kompetenzen in diesem Segment extrem sinnvoll. Im Rahmen der E-Deutz-Strategie solle der Anteil von alternativen Antrieben (Elektro, Wasserstoff, Hybrid) bis 2022 auf fünf bis zehn Prozent klettern und eine EBIT-Rendite im oberen einstelligen bis unteren zweistelligen Prozentbereich erreichen. Stark!2018 sei DEUTZ nach einer mehrjährigen Durststrecke die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Großen Anteil an der künftigen Entwicklung werde das Geschäft in China haben. Der chinesische Markt sei schon heute der weltweit größte für Anwendungen im Off-Road-Bereich - und er wachse weiter. Daran wolle DEUTZ über die "Drei-Säulen-Strategie" partizipieren. Die Kooperation mit Horizon biete dabei die Möglichkeit, die Digitalisierung des Geschäfts voranzutreiben und zudem das margenstarke Servicegeschäft auszubauen.Der Schlüssel zu steigender Profitabilität bleibe aber die Kapazitätsauslastung. Große Liefer- und Kooperationsvereinbarungen wie die mit Kion und Liebherr seien daher wichtig. Zudem dürften die handelsüblichen Initiativen zur Effizienzsteigerung operative Verbesserungen bringen. In Summe sollte DEUTZ seinem mittelfristigen EBIT-Renditeziel (vor Sondereffekten) von sieben bis acht Prozent kontinuierlich näherkommen.Die Rechnung bei DEUTZ sei recht simpel. Dank einer hohen Kapazitätsauslastung sollte die EBIT-Marge weiter nachhaltig steigen. Ergebnis: Das KGV falle 2020 in den einstelligen Bereich und die Aktie steige in zweistellige Kursregionen - und das vor allem dank der modernen Antriebstechnologien.