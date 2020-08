Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

4,46 EUR -1,37% (27.08.2020, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

4,462 EUR -1,50% (27.08.2020, 11:30)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (27.08.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Motorenhersteller DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) ist im zweiten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe ein Fehlbetrag von 42,3 Mio. Euro gestanden - nach einem Gewinn von 24,4 Mio. Euro vor einem Jahr. Auch operativ habe es Verluste gegeben. Das EBIT habe bei minus 38,1 Mio. Euro gelegen, nach plus 22,1 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei um 41 Prozent auf 280,2 Mio. Euro eingebrochen, der Auftragseingang um rund 39 Prozent auf 266,9 Mio. Euro. Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht.Konzernchef Frank Hiller habe angekündigt, dass auch das dritte Quartal "noch erheblich" von den Auswirkungen der Corona-Krise beeinflusst sein dürfte, wenngleich diese geringer ausfallen sollten als noch im zweiten Quartal. Wenig berauschende Aussichten also.Dennoch habe die Aktie nach den Zahlen weiter an Boden gut machen können. Zum einen habe Hiller die Mittelfristziele unangetastet gelassen. So sollten 2020 nach wie vor ein Umsatz von 2 Mrd. Euro und eine Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten zwischen 7 Prozent und 8 Prozent erreicht werden. Zum anderen habe der Firmenlenker das eingeleitete Sparprogramm konkretisiert. Demnach wolle DEUTZ durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ab Ende 2022 jährlich insgesamt rund 100 Mio. Euro einsparen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DEUTZ-Aktie: