Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,525 EUR -4,40% (10.07.2019, 11:06)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (10.07.2019/ac/a/nw)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von der Privatbank Berenberg:

Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) und senken das Kursziel von 9,60 auf 7,70 Euro.

Nach der Kursrally auf ein Elfjahreshoch im Juni habe die DEUTZ-Aktie infolge vorsichtiger Aussagen des Managements wieder deutlich nachgegeben, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Kurzfristig würden sie die operativen Aussichten zwar weiter positiv sehen und mit einem ordentlichen zweiten Quartal rechnen. Die Konsensschätzungen für die beiden kommenden Jahre würden aber zu sinken drohen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen marginal angepasst.

Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die DEUTZ-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 9,60 auf 7,70 Euro reduziert. (Analyse vom 10.07.2019)