Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

8,69 EUR -0,17% (26.04.2019, 09:10)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

8,665 EUR -0,80% (26.04.2019, 09:27)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (26.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DEUTZ sei im abgelaufenen Jahr nach einer mehrjährigen Durststrecke die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Der Motorenhersteller habe auch einen guten Start ins Jahr 2019 erwischt.Die Rechnung bei DEUTZ sei recht simpel. Dank einer hohen Kapazitätsauslastung sollte die EBIT-Marge weiter nachhaltig steigen. Ergebnis: Das KGV falle 2020 in den einstelligen Bereich und die Aktie steige in zweistellige Kursregionen.Im ersten Quartal 2019 habe der Umsatz um 9,2 Prozent auf 452,8 Millionen Euro zugelegt. Auch dank der umgesetzten Sparanstrengungen sei das operative Ergebnis um 15,7 Prozent auf 25,1 Millionen Euro angestiegen.Bei den Aufträgen habe DEUTZ dagegen nicht zulegen können: Im ersten Quartal seien Aufträge in Höhe von 514,5 Millionen Euro hereingekommen - ein Minus von 10,5 Prozent. Doch im Vergleich zum vierten Quartal sei der Auftragseingang um 27,4 Prozent angezogen.Der Motorenbauer wolle dazu als weltweit führender Hersteller innovativer Antriebssysteme eine Vorreiterrolle in der Entwicklung hochwertiger, umweltfreundlicher und effizienter Antriebe übernehmen. Dieselmotoren würden aber noch lange das Hauptprodukt des Traditionskonzerns bleiben.Großen Anteil an der künftigen Entwicklung werde das Geschäft in China haben. Der chinesische Markt sei schon heute der weltweit größte für Anwendungen im Off-Road-Bereich - und er wächst weiter. Daran wolle DEUTZ über die "Drei-Säulen-Strategie" partizipieren.Die Investoren würden beherzt zugreifen. Die Kursrally gehe in die nächste Runde. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 8,60 Euro wurde ein Kaufsignal generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)