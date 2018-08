Börsenplätze DEMIRE-Aktie:



Kurzprofil DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) entwickelt sich zum führenden Bestandshalter im Markt für Secondaries in Deutschland. Der Fokus liegt auf deutschen Sekundärstandorten mit Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und in aufstrebenden Randlagen von Ballungszentren. Der Name ist Programm: Die Mehrheit der Mieter gehört zum deutschen Mittelstand. Der börsennotierte Immobilienkonzern, der über ein Portfolio mit einem Marktwert von rund EUR 1 Milliarde verfügt, verfolgt eine Buy and Hold-Strategie in Verbindung mit einem aktivem Portfolio-Management. Ankaufschwerpunkte der DEMIRE sind Value-Added-Direktinvestments, insbesondere bei Special Situations, Stressed und Distressed Assets sowie Non-Core-Verkäufen, und indirekte Investments in Form von Anteilen an Immobilienfonds über die Tochtergesellschaft Fair Value. Die Konzentration auf direkte und indirekte Investments bietet eine ausgewogene Risk-/Return-Relation und attraktive Perspektiven.



Mit der Diversifikation des Portfolios auf die 3 Assetklassen Büro (ca. 66% der Gesamtmietfläche), Einzelhandel (24%) und Logistik (7%) sowie Sonstiges (3%) ergibt sich eine ausgewogene Risikostruktur. Die Vermietungsfläche beträgt insgesamt mehr als 1,1 Millionen m². Regionale Schwerpunkte bilden deutsche Wachstumsregionen wie Hamburg, Düsseldorf/Köln, Leipzig/Dresden und Frankfurt sowie Regionen in Süddeutschland. Die stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen bilden mit einer jährlichen Nettokaltmiete von mehr als EUR 77 Millionen die maßgebliche Ertragsgröße des Immobilienkonzerns. Das interne Asset-, Property- und Facility-Management ermöglicht die optimale Bewirtschaftung des Bestands sowie signifikante Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen.



Dank der schlanken Aufstellung kann der Immobilienkonzern schnell und flexibel agieren. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Regulierten Markt (General Standard-Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Marktkapitalisierung lag Ende 2015 bei rund EUR 218 Millionen. (16.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEMIRE-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF).Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG habe heute den Halbjahresbericht veröffentlicht und positiv überraschen können, da die meisten Zahlen über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Die Mieteinnahmen hätten mit rund 37 Mio. Euro trotz der Verkäufe von zahlreicher nicht-strategische Objekten nur ganz leicht unter dem Vorjahr gelegen. Der entscheidende Faktor im ersten Halbjahr sei jedoch das sehr gute Bewertungsergebnis gewesen, welches mit über 70 Mio. Euro (1H 2017: 7 Mio. Euro) weit über der Erwartung der Analysten gelegen habe. Dieser enorme Anstieg sei zum einen auf die anhaltende Yield Compression zurückzuführen, jedoch auch auf die sehr gute operative Arbeit des Unternehmens im bestehenden Portfolio, bei welchem die Leerstandsrate von 9,4% zum Jahresende auf 7,8% deutlich reduziert und ein like-for-like Mietanstieg von 1,8% erzielt worden sei.Bei den nach Meinung der Analysten immer noch niedrigen durchschnittlichen Quadratmeterwerten von rund 1,150 Euro würden sie noch weiteres deutliches Aufwertungspotenzial in den kommenden Quartalen sehen. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT sei von 24 Mio. Euro auf über 84 Mio. Euro angestiegen. Der Finanzaufwand sei aufgrund der guten Refinanzierungsarbeit des Unternehmens deutlich von rund -16 Mio. Euro auf über -13 Mio. Euro zurückgegangen. Das Vorsteuerergebnis habe sich von 11 Mio. Euro auf über 62 Mio. Euro fast versechsfacht, während der Nettogewinn nach Minderheiten sich von 3,8 Mio. Euro auf über 40 Mio. Euro sogar mehr als verzehnfacht habe. Die FFO hätten ebenfalls einen deutlichen Anstieg gezeigt und sich von fast 5 Mio. Euro auf über 11 Mio. Euro mehr als verdoppelt.Hinsichtlich der Bilanz habe sich die Eigenkapitalquote erneut von 27,8% zum Jahresende auf 32,5% erhöht, während sich der LTV um 760 Basispunkte von 60,1% auf 52,5% sehr deutlich verbessert habe. Hier habe das Unternehmen schon zum Halbjahr einen sehr großen Schritt in Richtung des angestrebten LTV-Wertes von 50% getan. Der verwässerte EPRA NAV je Aktie sei von 4,94 Euro auf 5,69 Euro, um über 15% seit Jahresende gestiegen. Wie durch die guten Kennzahlen ersichtlich werde, habe die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG die "DEMIRE 2.0 Strategie" bereits gut umgesetzt.Das einzige Haar in der Suppe sei, dass bisher noch keine neuen Transaktionen hätten vermeldet werden können. Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass ein entsprechender Deal noch in den nächsten Monaten vermeldet werden könne. Das Unternehmen begutachte derzeit eine Pipeline von rund 350 Mio. Euro und verfüge mit einem Cash-Bestand von über 90 Mio. Euro über genügend Firepower. Da die Einnahmen der neuen Transaktionen jedoch später als erwartet zu den Erlösen beitragen würden, hätten die Analysten ihre Schätzung bezüglich der Mieteinnahmen und des FFO für das Gesamtjahr 2018 leicht verringert. Ihre Ergebnisschätzungen hätten sie jedoch aufgrund des hohen Bewertungsergebnisses erhöht.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel von 5,10 Euro und ebenfalls ihre Kaufempfehlung mit dem Rating "buy" für die DEMIRE-Aktie. (Analyse vom 16.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link