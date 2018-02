Xetra-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:

Kurzprofil DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) entwickelt sich zum führenden Bestandshalter im Markt für Secondaries in Deutschland. Der Fokus liegt auf deutschen Sekundärstandorten mit Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und in aufstrebenden Randlagen von Ballungszentren. Der Name ist Programm: Die Mehrheit der Mieter gehört zum deutschen Mittelstand. Der börsennotierte Immobilienkonzern, der über ein Portfolio mit einem Marktwert von rund EUR 1 Milliarde verfügt, verfolgt eine Buy and Hold-Strategie in Verbindung mit einem aktivem Portfolio-Management. Ankaufschwerpunkte der DEMIRE sind Value-Added-Direktinvestments, insbesondere bei Special Situations, Stressed und Distressed Assets sowie Non-Core-Verkäufen, und indirekte Investments in Form von Anteilen an Immobilienfonds über die Tochtergesellschaft Fair Value. Die Konzentration auf direkte und indirekte Investments bietet eine ausgewogene Risk-/Return-Relation und attraktive Perspektiven.



Mit der Diversifikation des Portfolios auf die 3 Assetklassen Büro (ca. 66% der Gesamtmietfläche), Einzelhandel (24%) und Logistik (7%) sowie Sonstiges (3%) ergibt sich eine ausgewogene Risikostruktur. Die Vermietungsfläche beträgt insgesamt mehr als 1,1 Millionen m². Regionale Schwerpunkte bilden deutsche Wachstumsregionen wie Hamburg, Düsseldorf/Köln, Leipzig/Dresden und Frankfurt sowie Regionen in Süddeutschland. Die stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen bilden mit einer jährlichen Nettokaltmiete von mehr als EUR 77 Millionen die maßgebliche Ertragsgröße des Immobilienkonzerns. Das interne Asset-, Property- und Facility-Management ermöglicht die optimale Bewirtschaftung des Bestands sowie signifikante Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen.



Dank der schlanken Aufstellung kann der Immobilienkonzern schnell und flexibel agieren. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Regulierten Markt (General Standard-Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Marktkapitalisierung lag Ende 2015 bei rund EUR 218 Millionen. (28.02.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEMIRE-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF).Das Unternehmen habe eine geplante 10% Kapitalerhöhung durch Ausgabe von über 5,4 Mio. neuer Aktien bekannt gegeben. Die Kapitalerhöhung werde vollständig von einem neuen strategischen Investor gezeichnet, Apollo Managed Funds, welcher derzeit bereits 150.000 Aktien halte und zuvor bereits Kaufverträge über den Erwerb von fast 1,1 Mio. weiterer Aktien abgeschlossen habe. Der Ausgabepreis der neuen Aktien sei auf 4,35 Euro festgelegt worden, was einem Premium von mehr als 11% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bedeute und Bruttoerlöse von knapp 24 Mio. Euro entspreche. Die Vereinbarung stehe derzeit noch unter Bedingung einer Freigabe durch das Bundeskartellamt.Der neue strategische Investor habe außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit DEMIRE‘s größtem Aktionär, Wecken & Cie., getroffen. Zusammen hätten die beiden Investoren die Kontrolle über das Unternehmen erlangt und hätten dementsprechend ein Pflichtangebot an die Aktionäre der DEMIRE zum Erwerb aller Aktien zu einem Preis von 4,35 Euro je Aktie veröffentlicht. Ebenfalls habe Apollo Managed Funds die Entscheidung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb aller neben den von DEMIRE gehaltenen verbleibenden Anteilen an der Fair Value REIT-AG (FVR) verkündet und würde somit ein Delisting der FVR bezwecken. Der Angebotspreis belaufe sich auf den gesetzlichen Mindestpreis. Die durch das Angebot erworbenen Anteile sollten später in Aktien der DEMIRE eingetauscht werden.Die Analysten würden den Einstieg des neuen strategischen Partners als positiv für DEMIRE beurteilen. Die Beteiligung ermögliche das strategische DEMIRE 2.0 Programm weiter voranzutreiben, da sowohl Apollo Capital Management als auch Wecken & Cie die derzeitige strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstützen würden. Mit dem frischen Kapital und der strategischen Unterstützung könne DEMIRE das Portfolio schneller erweitern und die Profitabilität und die Bilanz weiter verbessern. Die Erlöse der Kapitalmaßnahme würden die Firepower des Unternehmens für weitere Transaktionen in einem Bereich von etwa 45 Mio. Euro erhöhen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese Transaktionen auch innerhalb der nächsten Monate vereinbart werden könnten.Den Analysten erscheine ein Beginn der Umtauschangebotsphase für Anfang oder Mitte April realistisch. Bis zum Ende des Übernahmeangebotes, voraussichtlich gegen Ende Mai, würden sie von einem mehr oder weniger gleichbleibenden Kursniveau im Bereich des Angebotspreises von 4,35 Euro ausgehen. Sie würden jedoch in der Zeit danach weiterhin Free Float und Handel in der Aktie sehen und von weiteren Anstiegen durch neue Transaktionen und operativen Fortschritten ausgehen. Sie würden deshalb ihr Kursziel von 5,10 Euro bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEMIRE-Aktie: