Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (24.09.2020/ac/a/nw)



DEFAMA habe bei der Erweiterung seines Portfolios weitere Fortschritte gemacht. Das Unternehmen habe drei Fachmarktzentren in Süddeutschland gekauft. Die drei Objekte würden sich in Heidenheim (Baden-Württemberg), Michelstadt (Hessen) und Ochsenfurt (Bayern) befinden und seien an den Möbel- und Wohnaccessoires-Händler Dänisches Bettenlager vermietet. Das Unternehmen habe sich bereits im Februar dieses Jahres in fortgeschrittenen Verhandlungen befunden, aber aufgrund von Covid-19 sei der Abschluss verschoben worden.Der Kaufpreis von EUR 3,3 Mio. entspreche einem Multiplikator von ca. 11 bei erwarteten Mieteinnahmen von ca. EUR 0,3 Mio. und entspreche den eigenen Zielen von DEFAMA. Die Gesamtmietfläche dieser Objekte belaufe sich auf 2.150 qm. Im Jahr 2020 habe DEFAMA bisher ein Akquisitionsvolumen von EUR 20,3 Mio. erreicht, was am oberen Ende des eigenen Jahreszieles liege.Die annualisierte Miete verbessere sich auf mehr als EUR 14 Mio. mit einem annualisierten FFO von EUR 6,9 Mio. bzw. einem FFOPS von EUR 1,56. Der Analyst glaube, dass das Managementziel von EUR 7 Mio. im Jahr 2020 durch zusätzliche Akquisitionen (Pipeline weiterhin gut gefüllt) oder organisches Wachstum (Optimierung, Expansion) übertroffen werden sollte.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die DEFAMA-Aktie. Das Kursziel laute EUR 22,90. (Analyse vom 23.09.2020)