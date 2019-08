Der Analyst erhöhe sein Kursziel von 17,70 auf EUR 19,30 (basierend auf Pro-forma-Schätzungen für 2021 inkl. potenziellem Effekt durch die Kapitalerhöhung), da er davon ausgehe, dass das Akquisitionsziel von DEFAMA für 2019 am oberen Ende der angestrebten Bandbreite erreicht werden könnte. Aus diesem Grund wäre eine Kapitalerhöhung sinnvoll, um zusätzliches attraktives Wachstum zu ermöglichen und die operative Flexibilität bei der Portfoliooptimierung und Verhandlung mit möglichen Käufern von Radeberg zu verbessern.



Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bekräftigt seine "buy"-Empfehlung für die DEFAMA-Aktie. (Analyse vom 06.08.2019)



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (06.08.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).DEFAMA habe letzte Woche solide H1-Zahlen veröffentlicht, die den Analystenschätzungen entsprochen hätten.Das beeindruckende Umsatz- und EBITDA-Wachstum von 29% bzw. 28% in H1 sei durch erfolgreiche Akquisitionen angetrieben worden, die in H2/18 abgeschlossen worden seien.Die H1-Zahlen hätten bereits Belastungen aus Insolvenzen bisheriger Mieter wie z.B. Miller&Monroe enthalten. Da die Forderungen bereits vollständig abgeschrieben worden seien, sei der bereinigte Wert etwas besser.Die niedrigeren, aber immer noch attraktiven Wachstumszahlen pro Aktie würden die Auswirkungen der Kapitalerhöhung in 2018 widerspiegeln.Mitte Juli habe DEFAMA eine weitere, aber kleine Akquisition eines Fachmarktzentrums für ein Investitionsvolumen von EUR 1 Mio. angekündigt. Das Objekt mit einer vermietbaren Fläche von 1.234 qm befinde sich ca. 50 km von Schwerin entfernt in Sternberg. Die Nettokaltmiete liege bei EUR 120.000 und stamme vom Kernmieter Penny. Nach dem erfolgreichen Erwerb einer Immobilie in Dinslaken habe DEFAMA bereits mehr als 50% des prognostizierten Mindestinvestitionsvolumens (Bandbreite EUR 15-20 Mio.) für 2019 erreicht. Da der Vorstandsvorsitzende vor der Hauptversammlung im Juli in einer Woche mehrere Gebote mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. EUR 10 Mio. abgegeben habe, sei der Analyst optimistisch, dass DEFAMA sein eigenes Ziel übertreffen werde.Das Unternehmen erwarte, dass die Baugenehmigung für Radeberg bis Ende 2019 erteilt werde. Angesichts der erwarteten Kapitalerhöhung, die die operative Flexibilität von DEFAMA erhöhen würde, scheine das Unternehmen in einer starken Verhandlungsposition mit potenziellen Käufern zu sein. Bisher habe das Management ein Angebot für Radeberg abgelehnt, das zu einem Veräußerungsgewinn von EUR 7 Mio. geführt hätte. Dieser Gewinn würde mit einem Multiplikator von etwas über 16 erreicht und liege über der jüngsten Schätzung des Analysten (WRe: EUR 6,5 Mio.). Unter der Annahme eines Blue-Sky-Multiplikators von 18 wäre der positive Beitrag zum EPRA-NAV ca. EUR 1,9 pro Aktie (WRe: Steuerquote 20%).Trotz möglicher signifikanter Erlöse aus dem Verkauf von Radeberg im Jahr 2020 (WRe) scheine der Zugang von DEFAMA zu zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten für das Wachstum gut zu sein. Die hohe Tilgungsquote der Annuitätendarlehen sollte aus Sicht des Analysten eine stetige Revalutierung ermöglichen, was das notwendige Volumen von Kapitalerhöhungen in der Zukunft verringern würde.