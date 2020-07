Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

18,00 EUR +2,86% (31.07.2020, 12:58)



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

18,00 EUR +3,45% (31.07.2020, 14:53)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (31.07.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Metzler Capital Markets:Stephan Bonhage, Aktienexperte von Metzler Capital Market, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Der in H1 20 von DEFAMA erzielte Umsatz als auch der FFO hätten leicht über den Analysten-Schätzungen gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr habe das Unternehmen seinen Umsatz um 20,9% yoy auf EUR 6,6m (M ́e: EUR 6,5m) steigern können. Ebenfalls habe der FFO um 26,2% yoy auf EUR 2,8m (M ́e: EUR 2,7m) zulegen können. Nach Ansicht des Experten würden die in H1 20 erzielten Zuwachsraten beim FFO und Umsatz den Wachstumscase des Unternehmens bestätigen, welcher im Wesentlichen durch die Akquisition neuer Objekte getrieben werde.Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäftsmodell von DEFAMA seien weiterhin gering. So habe im Juni die Mietzahlungsquote 97% betragen. Zwar seien noch Mietzahlungen über EUR 0,23m offen, jedoch seien laut dem Unternehmen bereits Rückzahlungsvereinbarungen mit diversen Mietern getroffen worden.Der Experte erwarte einen FFO von EUR 5,8m im GJ 20e, was leicht über dem von DEFAMA kommunizierten Ziel von EUR 5,7m liege. Die Wiedereröffnung des Silberberg Center und das neue Objekt in Anklam sollten ab Q4 20e zu einem Ertragssprung führen. Das Objekt in Anklam ergänze das Immobilienportfolio erstmals um einen reinen Baumarkt.Stephan Bonhage, Aktienexperte von Metzler Capital Market, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEFAMA-Aktie mit einem Kursziel von EUR 20,50. (Analyse vom 30.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link