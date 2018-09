Die DEFAMA-Aktie ist auf diesem Niveau ein Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 27.09.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

12,30 EUR -1,60% (27.09.2018, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

12,40 EUR -0,80% (27.09.2018, 10:01)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (27.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) zu kaufen.Matthias Schrade, Vorstand der Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) sehe sich auf gutem Weg, die Ziele für das Jahr 2018 vollständig zu erreichen. "Wir werden unsere Erwartungen im Gesamtjahr erfüllen", habe Schrade im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Er rechne mit einem Nettogewinn von 1,75 Mio. Euro oder einem Ergebnis je Aktie von 49 Cent auf Basis der aktuellen Aktienanzahl von 3.547 Mio. Anteilen. Die Funds From Operations ("FFO") sollten sich auf 3,4 Mio. Euro belaufen.Für das vergangene Jahr habe das Unternehmen eine Dividende von 34 Cent je Aktie ausbezahlt. Laut Schrade werde sich die Auszahlung für das Jahr 2018 "deutlich" erhöhen. Auf eine konkrete Zahl habe er sich aber nicht festnageln lassen wollen. Eine Auszahlung von über 40 Cent je Aktie erachte er aber als realistisch. Auf aktuellem Kursniveau errechne sich immerhin eine Dividendenrendite von über 3%. DEFAMA investiere gezielt in Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten. Schrade habe sich zum Ziel gesetzt, einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aktuell bestehe das Portfolio aus 27 Objekten, die ihren Standort überwiegend in Nord- und Ostdeutschland hätten. Auf dieser Basis belaufe sich die Nettokaltmiete annualisiert auf 8,3 Mio. Euro. Die Vermietungsquote liege bei 96% und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge betrage 3,4 Jahre.Die relativ kurze Restlaufzeit der Mietdauer sei für Schrade kein Risiko. "Bisher konnten wir alle wesentlichen Mietverträge zu gleichen oder ähnlichen Konditionen verlängern." Zu den wichtigsten Mietern würden aktuell Rewe, Penny, Sky, Edeka, Netto, toom Baumarkt, Norma sowie Aldi Nord und Lidl zählen. Eine Insolvenz dieser Gesellschaften erscheine sehr unwahrscheinlich. Und oftmals hätten diese Filialisten keine Möglichkeiten, in den entsprechenden Standorten auf andere Objekte auszuweichen. "Teilweise ist es eher so, dass wir andere Interessenten hätten, die gerne sofort mieten würden, sollte uns einer abspringen", erkläre Schrade.Jüngster Neuerwerb im Portfolio von DEFAMA sei ein Fachmarktzentrum in Templin. Zudem stehe Schrade in Verhandlungen über den Erwerb von drei weiteren Einkaufszentren mit einem Investitionsvolumen von mehr als 10 Mio. Euro. Würden auch diese Zukäufe gelingen, würde sich das Portfolio-Volumen des Unternehmens auf mehr als 100 Mio. Euro erhöhen. Der pro forma FFO werde sich dann auf 4,4 Mio. Euro belaufen und die annualisierte Nettokaltmiete auf über 9 Mio. Euro.Hintergrund sei ein sich im Portfolio befindliches Einkaufszentrum in Radeberg. DEFAMA habe jüngst mitgeteilt, dass ein mit der HD Gruppe geschlossener Joint-Venture-Vertrag gekündigt worden sei. Dieses Einkaufszentrum solle modernisiert und erweitert werden. Da der Umbau nun nicht mit einem Partner erfolge, organisiere DEFAMA dies selbst. Der Bauantrag solle in Kürze gestellt werden. Schrade schätze, dass die Kosten für den Umbau den ursprünglichen Kaufpreis von 5,5 Mio. Euro übersteigen würden und nahezu vollständig über Fremdkapital sichergestellt werden könnten. Bei unterstellten Baukosten von 7,5 Mio. Euro hätte DEFAMA inklusive des Kaufpreises in das Einkaufszentrum dann über 13 Mio. Euro in Radeberg investiert. Das Projekt solle nicht in den Bestand übergehen. Die aktuelle Jahresnettokaltmiete liege bei 760 000 Euro und würde sich nach dem Umbau auf mehr als 1,2 Mio. Euro steigern."Das Interesse von Mietern für die erweiterte Fläche ist schon heute sehr hoch. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Radeberg vollvermietet sind, bevor die Umbaumaßnahmen Anfang 2020 abgeschlossen sind." Ziel sei das Objekt zu verkaufen. Das könnte bereits 2019 der Fall sein. Unterstelle man ein Multiple von 15 bis 18 bei der Jahresnettokaltmiete, könnte für DEFAMA am Ende ein außerordentlicher Gewinn von 6 bis 10 Mio. Euro hängenbleiben. Der maßgebliche Grund, weshalb Schrade für das künftige Wachstum auch keine weitere Kapitalerhöhung mehr benötige.Mit einem Portfolio von mehr als 100 Mio. Euro werde DEFAMA zweifelsfrei für größere Immobilienunternehmen spannend. Schrade wolle davon derzeit nicht viel wissen. "Wir bieten uns nicht aktiv an und wollen selbst weiterwachsen". Die Experten würden jedoch davon ausgehen, dass DEFAMA perspektivisch ein Übernahmekandidat sei. Die Aktie notiere derzeit knapp unter ihrem Rekordhoch von vor einem Jahr. Der Ausbruch aus der Konsolidierung dürfte gelingen.