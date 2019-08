Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

15,20 EUR -0,65% (15.08.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

15,20 EUR 0,00% (15.08.2019, 22:26)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (16.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) von "hold" auf "accumulate" hoch.In der vergangenen Woche, am 6. August, habe das Unternehmen die erstmalige Revalutierung eines Bestandsdarlehens vermeldet. Durch die Aufstockung einer bestehenden Finanzierung habe DEFAMA das Kapital der Gesellschaft um rund 0,6 Mio. Euro erhöhen können. Der Zinssatz für das neue Kapital liege dabei unter dem des ursprünglichen Kredites und es sei an keine Investitionsverpflichtungen in das Objekt gebunden. Die Aufstockung sei aufgrund der positiven Entwicklung des zugrundeliegenden Bestandsobjekts möglich gewesen, für welches die Finanzierung erst vor rund drei Jahren abgeschlossen worden sei. Das Objekt habe bereits Vertragsverlängerungen mehrere großer Mieter und steigende Mieten verbuchen können.Das Management halte in den kommenden Jahren weitere Revalutierungen bei anderen Bestandsobjekten für möglich, was die Analysten ebenfalls für realistisch erachten würden. Die würde bedeuten, dass der Gesellschaft ein deutliches weiteres Wachstum aus eigener Kraft bevorstehe und dies nicht über etwaige Kapitalerhöhungen finanziert werden müsse. Die im Juni angekündigte mögliche Kapitalerhöhung sei weiterhin in der Prüfung. Auch wenn die Analysten diese trotz der Möglichkeit der Finanzierung durch künftige Revalutierungen nicht ausschließen würden, würden sie stark davon ausgehen, dass diese nicht um jeden Preis durchgeführt werde, sondern nur zu attraktiven Konditionen.Heute sei der Zukauf einer Handelsimmobilie in Remscheid-Lennep in Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben worden. Bei einem Kaufpreis von 3 Mio. Euro und einer Jahresnettokaltmiete von rund 290 Tsd. Euro liege die Rendite bei nahezu 10%. Ankermieter des nahezu 2.000 qm großen Objekts sei der Lebensmittelmarkt Netto, welcher durch zwei weitere Mieter ergänzt werde.Bei einem Kurspotenzial von über 11% erhöhen Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, nun sein Rating von "hold" auf "accumulate". (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link