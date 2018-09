Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (26.09.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) herab.Das Unternehmen habe gestern den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung vermelden können, über welche die Analysten in ihrem Update vom 3. September berichtet hätten. Hierbei hätten 353 Tsd. neue Aktien zu einem Preis von 12,00 Euro platziert werden können, was zu einem Bruttoemissionserlös von über 4,2 Mio. Euro geführt habe. Die Kapitalerhöhung sei als Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Die erworbenen Mittel sollten wie angekündigt zum Erwerb von vier Einkaufszentren in den Bundesländern Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen verwendet werden. Die Objekte hätten ein Gesamtvolumen von über 12 Mio. Euro und würden nach erfolgreichem Closing der Transaktion das Gesamtportfolio auf über 100 Mio. Euro erhöhen. Bereits letzte Woche, am 17. September, habe über den Zukauf des ersten dieser vier Objekte, eines Fachmarktzentrums in Templin in Brandenburg, berichtet werden können. Bei einem Investitionsvolumen von rund 2 Mio. Euro und einer Nettokaltmiete von über 250 Tsd. Euro weise das Objekt eine sehr attraktive Rendite von rund 12,5% auf.Weiterhin habe das Unternehmen bereits am 11. September die Kündigung des Joint-Venture-Vertrags mit der HD Gruppe vermeldet. Dieses sei für den gemeinsamen Umbau des EKZ Radebergs gedacht gewesen. Das Unternehmen werde diesen Umbau jetzt jedoch eigenständig durchführen und habe hierfür einen sehr erfahrenen Projektleiter für DEFAMA gewinnen können. Somit entfalle der Einmaleffekt in diesem Jahr, was die Analysten nun entsprechend in ihrer GuV-Prognose berücksichtigt hätten. Im Gegenzug könne DEFAMA dafür vollumfänglich von einem möglichen Gewinn aus der Veräußerung des Objekts nach erfolgreichem Umbau im nächsten Jahr profitieren.Die Analysten würden nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung von einer schnellen Umsetzung der weiteren geplanten Zukäufe ausgehen. Diese sollten in den nächsten Wochen bereits verkündet werden können und sollten somit schon bald das Ergebnis deutlich erhöhen. Dadurch werde die Verwässerung durch die Kapitalerhöhung mehr als kompensiert. Der Zukauf in Templin wirke sich ebenfalls erfreulich auf das Ergebnis aus. Durch die Einstellung des neuen Projektleiters würden die Analysten die Kündigung des Joint-Ventures als positive Nachricht sehen, wodurch deutlich höherer lukrativer Sondergewinn ermöglicht werden könne. Sie würden ihr Kursziel von 14,50 Euro bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link