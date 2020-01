Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (08.01.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF), erhöhen aber das Kursziel von 18,50 auf 19 Euro.Das Unternehmen habe noch vor Jahresende drei weitere Zukäufe vermelden können und habe somit im zurückliegenden Geschäftsjahr über 20 Mio. Euro an Ankäufen getätigt und somit leicht über der Erwartung der Analysten von SRC Research. Am 30. Dezember sei der Zukauf eines Handels- und Gesundheitszentrums bekannt gegeben worden. Das Objekt liege im Bundesland Schleswig-Holstein. Der Kaufpreis des Objekts habe bei 4,5 Mio. Euro gelegen. Über die Höhe der jährlichen Nettomiete seien keine Angaben gemacht worden, die Analysten von SRC Research würden jedoch von einer Rendite von rund 10% ausgehen.Am 11. Dezember sei außerdem der Kauf eines Einzelhandelsobjektes in Sigmaringen in Baden-Württemberg vermeldet worden. Langfristiger Mieter des rund 2.100 qm großen Objekts sei Dänisches Bettenlager. Der Kaufpreis habe sich auf 1,3 Mio. Euro belaufen, was rund dem 11-fachen der jahresnettomiete entspreche. Ebenfalls habe das Unternehmen am selben Tag über Fortschritte bei der Vermietung berichten können, welche durch Investitionen in die Bestandsobjekte hätten erreicht werden können. Mit den getätigten Investitionen von rund 2 Mio. Euro seien somit jährliche Mieterträge von insgesamt 325 Tsd. Euro langfristig abgesichert worden, welche sich über die jeweiligen Laufzeiten auf insgesamt über 3 Mio. Euro summieren würden. Bereits am 28. November sei ein Zukauf in Albstadt in Baden-Württemberg gemeldet worden. Gekauft worden sei ein vollvermietetes Nahversorgungszentrum mit einer vermietbaren Fläche von über 1.500 qm. Der Kaufpreis des Objekts habe bei rund 1,9 Mio. Euro gelegen und die Jahresnettomiete belaufe sich auf rund 160 Tsd. Euro.Die Analysten von SRC Research seien mit der Entwicklung des Portfolios im zurückliegenden Geschäftsjahr sehr zufrieden und würden auch von einem erfolgreichen Jahresabschluss 2019 ausgehen. Das Portfolio umfasse zum Jahresende 37 Standorte mit nahezu 150 Tsd. qm an vermietbarer Fläche, welche zu 95% vermietet sei. Die annualisierte Jahresnettomiete belaufe sich auf rund 12 Mio. Euro und der annualisierte FFO liege bei rund 5,6 Mio. Euro. Die Analysten von SRC Research würden von einer weiteren deutlichen Steigerung der Kennzahlen im laufenden Geschäftsjahr ausgehen. Sie würden ihr Kursziel von bisher 18,50 Euro auf 19 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: