Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,52 EUR -1,31% (12.06.2019, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,53 EUR -1,09% (12.06.2019, 09:49)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

ERMK



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (12.06.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) weiterhin zu kaufen.DEAG habe in den letzten zwei Wochen drei Übernahmen getätigt und damit wie erwartet die Buy-and-Build-Strategie zur Diversifikation des Künstler- und Eventportfolios fortgesetzt.Einstieg im wachstumsstarken eSports-Bereich: Bereits Ende Mai habe DEAG eine Minderheitsbeteiligung (MONe: < 10%) im stark wachsenden eSports-Segment angekündigt. Weltweit solle der Umsatz im eSports-Markt von 655 Mio. USD in 2017 auf 1,7 Mrd. USD in 2021 stark steigen (CAGR: 26,9%). Ab 2020 plane DEAG im Rahmen eines Joint Ventures mit der ally4ever Entertainment GmbH ein eSport-Stadion-Event in Deutschland zu veranstalten. Da DEAG nach Erachten des Analysten seine Veranstaltungsexpertise einbringe und durch den Ticketvertrieb über die eigene Plattform "myticket" profitiere, bewerte Markmann das Chance-Risiko-Verhältnis als sehr attraktiv. Eine Kaufpreiszahlung falle nicht an. Seine Prognosen habe Markmann ab 2020 um einen Umsatzbeitrag i.H.v. 0,2 Mio. Euro p.a. (EBIT-Marge: 10%) erhöht.Vergrößerung der Reichweite in Süddeutschland: Durch die Mehrheitsbeteiligung (51%) an der C² CONCERTS GmbH, einem Promoter aus Stuttgart, komplettiere DEAG die regionale Abdeckung in Deutschland. C² CONCERTS veranstalte genau wie DEAG Events in den Bereichen Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment (u.a. mit eigenen Kindermusicalproduktionen wie Das Dschungelbuch oder Pinocchio) sowie Arts+Exhibitions. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien rund 200 Veranstaltungen ausgetragen und dabei 400.000 Tickets verkauft worden (vs. DEAG ca. 4.000 Events und 5 Mio. Tickets). Die Gesellschaft habe damit Erlöse i.H.v. 7,0 Mio. Euro erzielt und sei operativ profitabel. Der DEAG-Vorstand rechne mittelfristig mit einem Anstieg des Umsatzes auf 10 Mio. Euro und erwarte darüber hinaus zusätzliche Wachstumsimpulse für das eigene Ticketing-Geschäft. Da die beiden Unternehmen bereits seit mehreren Jahren zusammenarbeiten würden, dürfte die Integration zügig umgesetzt werden. Genauso wie DEAG erziele C² CONCERTS einen relevanten Umsatzbeitrag in Q4, sodass Markmann für 2019 noch mit Erlösen i.H.v. 4,3 Mio. Euro (EBITDA: 0,2 Mio. Euro) rechne. Den Kaufpreis schätze er auf 1,4 bis 1,9 Mio. Euro.Ausweitung des Portfolios im Bereich Elektro-Musik: Mit der 50,1%-Beteiligung an der IMotion GmbH, der deutschen operativen Gesellschaft der LifeStyle Inc., positioniere sich DEAG stärker im Bereich Elektro-Musik-Events. Durch langjährig etablierte und profitable Formate wie "Nature One", "Mayday" oder "Ruhr in Love" verkaufe I-Motion jährlich über 200.000 Tickets. Das dadurch entstehende Umsatzpotenzial für DEAG dürfte bei ca. 15,0 Mio. Euro p.a. liegen (MONe EBIT-Marge: 7,5%). Da einige Events auch schon in Q1 und Anfang Q2 stattfanden würden, rechne Markmann für 2019 noch mit Erlösen von 6,9 Mio. Euro sowie einem EBITDA-Beitrag i.H.v. 0,4 Mio. Euro (MONe Kaufpreis: zw. 4,5 und 6,5 Mio. Euro).Mit leicht erhöhtem Kursziel von 5,80 Euro (zuvor: 5,50 Euro) bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link