Unternehmensnachrichten



Die Sorge um einen möglichen Ukraine-Russland-Konflikt belaste die Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche. Alle 40 Mitglieder im deutschen Leitindex würden im Vergleich zu den Schlusskursen vom Freitag niedriger notieren. Symrise, der stärkste Wert, notiere aktuell 1,1% niedriger, während Continental, der schwächste Wert, 4,6% niedriger notiere.



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) habe eine Übernahme des griechischen Versicherungsunternehmens European Reliance für 207 Millionen Euro eingeleitet. Die Allianz biete 7,80 Euro pro Aktie von European Reliance - ein Aufschlag von 16% gegenüber dem Preis vor der Ankündigung. Die Allianz habe eine Vereinbarung über den Kauf von 72% der Anteile an dem Unternehmen getroffen und ein Übernahmeangebot für die restlichen Anteile unterbreitet.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) habe mitgeteilt, dass technische Probleme bei einem seiner Zulieferer die Produktion von Glyphosat einschränken würden. Bayer arbeite nach eigenen Angaben daran, die benötigten Materialien anderweitig zu beschaffen. Glyphosat werde in Bayers Unkrautvernichter Roundup verwendet, der im Mittelpunkt von milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten stehe.



Christian Scherer, Chief Commercial Office von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914), habe gesagt, das Unternehmen rechne mit weiteren A350-Frachtflugzeugbestellungen, obwohl Boeing mit der 777X ein Frachtflugzeug auf den Markt gebracht habe, das in direkter Konkurrenz zum A350 stehe. Airbus erwarte auch nicht, dass mögliche Sanktionen gegen Russland die Verfügbarkeit von Titan für die Luftfahrtindustrie einschränken würden. (14.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag angesichts der eskalierenden Spannungen um die Ukraine auf Talfahrt gegangen, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei unter 15.000 Punkte gefallen, während alle 40 Mitglieder des Index im Laufe des Tages tiefer notiert hätten. US-Geheimdienste würden behaupten, dass Russland noch in dieser Woche in die Ukraine einmarschieren könnte. Während der Wirtschaftskalender für heute leer sei, dürften die geopolitischen Themen die Märkte in Bewegung halten.Der DE30 habe heute einen Rückschlag erlitten und einen weiteren Versuch unternommen, unter die wichtige Unterstützungszone von 15.070 Punkten zu fallen. Der deutsche Index sei zu Beginn des heutigen Handelstages auf 14.830 Punkte gefallen, habe sich aber von den Tagestiefs erholen und wieder über die Marke von 14.900 Punkten steigen können. Der heutige Tagesschlusskurs könnte für die technischen Aussichten in den nächsten Tagen entscheidend sein. Ein Schlusskurs unter der oben erwähnten Unterstützung von 15.070 Punkten könnte auf weitere Schwäche hindeuten. In einem solchen Szenario sollte die untere Begrenzung der großen Overbalance-Struktur bei 14.180 Punkten als wichtige Unterstützung angesehen werden.