Unternehmensnachrichten



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580) sei heute einer der schwächsten Werte im DE30. Das Unternehmen habe für das zweite Quartal einen Umsatz von 4,32 Mrd. Euro gemeldet, 5,2% weniger als im Vorjahr und leicht unter der Medianschätzung von 4,33 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis sei um 35% auf 424 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gesunken (erwartet 450,5 Mio. Euro). Das Unternehmen habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2021 bestätigt und erwarte weiterhin ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Jahresüberschuss werde voraussichtlich gegenüber 2020 sinken.



Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560) habe für das zweite Quartal einen bereinigten EBIT von 1,03 Milliarden Euro gemeldet, der leicht über den Erwartungen von 1,02 Milliarden Euro gelegen habe. Der Umsatz habe 9,25 Mrd. Euro erreicht (erwartet: 9,07 Mrd. Euro) und der bereinigte Nettogewinn 474 Mio. Euro (erwartet: 448,7 Mio. Euro). Das Unternehmen erwarte in diesem Jahr ein leichtes Wachstum des Nettoergebnisses. In der vorherigen Prognose sei das Nettoergebnis mehr oder weniger unverändert geblieben. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen weiterhin einen Umsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) habe seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Der deutsche Energieversorger erwarte für das Gesamtjahr ein EBIT von 1,50 bis 1,90 Milliarden Euro, gegenüber der bisherigen Prognose von 1,15 bis 1,55 Milliarden Euro. Das EBITDA solle von 2,65 bis 3,05 Mrd. Euro auf 3,0 bis 3,4 Mrd. Euro und der Nettogewinn von 0,75 bis 1,10 Mrd. Euro auf 1,05 bis 1,40 Mrd. Euro steigen.



MTU Aero (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT) habe für das zweite Quartal ein EBIT von 103 Millionen Euro gemeldet, nach 42,4 Millionen Euro im zweiten Quartal 2021 (Prognose: 98,3 Millionen Euro). Der Nettogewinn sei von 33,3 Mio. Euro in Q2 2020 auf 77 Mio. Euro in Q2 2021 gestiegen (Prognose: 70,2 Mio. Euro). Der Umsatz sei um 31% auf 1,02 Mrd. Euro gestiegen (erwartet: 1,02 Mrd. Euro). MTU Aero habe die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und erwarte nun einen Umsatz von 4,3 bis 4,5 Mrd. Euro (bisher 4,2 bis 4,6 Mrd. Euro). (30.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices folgen dem Beispiel ihrer asiatischen Pendants und tendieren in der letzten Sitzung der Woche schwächer, so die Experten von XTB.Die BIP-Berichte der EU-Mitgliedsländer für das zweite Quartal hätten keine größeren Bewegungen an den Märkten auslösen können, und die Kassasitzung sei bisher eher ruhig verlaufen. Das US-Datenpaket für Juni werde um 14:30 Uhr veröffentlicht und könnte zu einem Anstieg der kurzfristigen Volatilität führen, vor allem an den Devisenmärkten.Die Situation beim DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe wenig verändert. Der Index habe gestern die Widerstandszone bei 15.650 Punkten getestet, die auch die obere Grenze der aktuellen Handelsspanne markiere, habe diese jedoch nicht überwinden können. Der DE30 habe sich heute in Richtung der unteren Begrenzung der Handelsspanne zurückgezogen (Bereich 15.475 Punkte) und die Aufwärtstrendlinie getestet. Der Index habe kaum auf die enttäuschenden deutschen BIP-Daten um 10:00 Uhr reagiert. Allerdings könnten die US-Inflationsdaten (PCE) um 14:30 Uhr ebenfalls übersehen werden und keine größeren Bewegungen auslösen. Die Grenzen der oben erwähnten Handelsspanne seien Schlüsselbereiche, die es in nächster Zeit zu beobachten gelte.