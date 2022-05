Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) habe von Ägypten einen Auftrag für ein Hochgeschwindigkeitsbahnsystem im Wert von 8,1 Milliarden Euro erhalten. Dies sei der größte Auftrag in der Geschichte von Siemens. Siemens werde ein 2.000 km langes Hochgeschwindigkeitsnetz errichten, wobei der erste Auftrag für die erste Strecke einen Wert von 2,7 Mrd. Euro habe. Siemens werde auch die Wartung für 15 Jahre übernehmen.



Nach einem Bericht des "Handelsblatts" habe die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) immer noch eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern in Russland. Das deutsche Telekommunikationsunternehmen plane den vollständigen Rückzug aus dem Land im Jahr 2023. Die Deutsche Telekom habe bereits ihre Entwicklungsarbeit in Russland eingestellt und ihren russischen Mitarbeitern einen Vertrag im Ausland angeboten.



Einschätzungen von Analysten



- HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700) sei bei On Field auf "neutral" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 57,00 Euro gesetzt worden. (30.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Risikoreiche Anlagen hätten Auftrieb erhalten, nachdem die chinesischen Behörden eine Lockerung der Beschränkungen in Peking und Shanghai angekündigt hätten. An den Aktien-, Rohstoff- und Kryptowährungsmärkten seien Kursgewinne zu beobachten. Händler sollten bedenken, dass die Liquidität heute Nachmittag geringer sein könnte, da die US-Anleger den Feiertag "Memorial Day" feiern würden.