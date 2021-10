SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) habe die Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund des beschleunigten Wachstums im Cloud-Geschäft angehoben. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, erwarte es für 2021 Cloud-Umsätze in Höhe von 9,4 bis 9,6 Mrd. Euro gegenüber der bisherigen Prognose von 9,3 bis 9,5 Mrd. Euro. Die neuen Ziele würden von einem Anstieg der Cloud-Umsätze um 16-19% ausgehen (auf Basis konstanter Wechselkurse). Das Unternehmen habe außerdem mitgeteilt, dass die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal einen Cloud-Umsatz von 2,39 Mrd. Euro ausweisen würden, 20% mehr als im Vorjahr.



Laut einem Bericht des Handelsblatts habe Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403), dem Aufsichtsrat des Unternehmens im September mitgeteilt, dass eine Umstrukturierung des Unternehmens zu einem Abbau von 30.000 Stellen führen könnte. Berichten zufolge habe der Aufsichtsrat Diess untersagt, Umstrukturierungsszenarien in Betracht zu ziehen, die einen umfangreichen Stellenabbau beinhalten würden.



Die Palladium Group, eine spanische Hotelkette, habe eine Klage über 500 Millionen Euro gegen die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) eingereicht. Die Hotelkette behaupte, dass die Deutsche Bank sie beim Verkauf komplexer Devisenderivate getäuscht habe, was zum Aufbau einer Position mit einem Nominalwert von über 5,5 Milliarden Euro geführt habe. Die Deutsche Bank habe gesagt, die Behauptungen der Palladium Group hätten jeder Grundlage entbehrt und sie werde sich verteidigen.



S&P Ratings habe das langfristige Rating für die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) mit "AA" und stabilem Ausblick bestätigt.



Einschätzungen von Analysten



- Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563) sei von Kepler auf "Halten" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 555 Euro gesetzt worden. (13.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Mittwoch uneinheitlich, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (DE30) (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Plus von rund 0,6% der stärkste europäische Index des Tages. Der spanische IBEX (SPA35), der russische RTS (RUS50), der britische FTSE 100 (UK100) und der polnische WIG20 (W20) würden dagegen mit einem Minus von jeweils rund 0,4% zurückliegen.Die endgültigen VPI-Daten für September aus Deutschland seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden, hätten aber keine Überraschung dargestellt. Der Bericht habe die Preiswachstumsdynamik bestätigt, die in der Vorabveröffentlichung angedeutet worden sei: 4,1% im Jahresvergleich für die Gesamtinflation.Unternehmensnachrichten