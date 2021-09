Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH), das Chemiedistributionsunternehmen, das nach der bevorstehenden Indexumstellung in den DAX aufgenommen werde, habe seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr ein EBITDA von 1,26 bis 1,32 Milliarden Euro gegenüber der bisherigen Prognose von 1,16 bis 1,26 Milliarden Euro. Die neue Prognose liege auch über den Markterwartungen (1,22 Milliarden Euro).



Harald Wilhelm, Der Chief Financial Officer von Daimler (DAI.DE), habe gesagt, dass die Nachfrage nach Mercedes-Luxusfahrzeugen in Nordamerika, Europa und China weiterhin stark sei. Trotz Engpässen auf dem Halbleitermarkt rechne das Unternehmen im letzten Quartal des Jahres mit einer Stabilisierung des Absatzes in der Mercedes-Benz-Sparte, so Wilhelm. Es werde weiterhin erwartet, dass die Mercedes-Benz-Sparte im Jahr 2021 eine Gewinnmarge von 10 bis 12% erzielen werde.



Einschätzungen von Analysten



Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888) werde von M. M. Warburg auf "Halten" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 166,00 Euro gesetzt worden.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040) werde von der Credit Suisse auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 76,00 Euro gesetzt worden. (15.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch uneinheitlich und haben Mühe, eine gemeinsame Richtung zu finden, so die Experten von XTB.Die Indices aus Spanien, Italien, Frankreich und Polen würden im Minus notieren, während die Aktien in Großbritannien, den Niederlanden und Russland leichte Gewinne verzeichnen würden. Das Ausmaß der Bewegungen sei gering, und da im späteren Tagesverlauf keine wichtigen Wirtschaftsdaten oder andere Ereignisse anstünden, dürfte sich die Volatilität in Grenzen halten.Die Situation des deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich seit unserer gestrigen Analyse nicht wesentlich verändert. Der Index habe sich seitwärts zwischen der Unterstützungszone bewegt, die mit dem 38,2%-Retracement der Mitte Juli gestarteten Aufwärtsbewegung markiert sei, und der Widerstandszone, die mit dem 23,6%-Retracement markiert sei. Ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte im H1-Chart verschafft uns jedoch etwas mehr Klarheit, so die Experten von XTB. Der DE30 sei in letzter Zeit in einer enger werdenden Spanne gehandelt worden, die durch die 200-Stunden-Linie (obere Begrenzung) und die 50-Stunden-Linie (untere Begrenzung) markiert werde. Der Index teste derzeit die untere Begrenzung der Spanne, und ein Durchbruch darunter könnte den Weg für einen Test des oben erwähnten 38,2%-Retracements (Bereich von 15.650 Punkten) ebnen.