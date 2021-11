thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) werde heute 5% höher gehandelt. Einem Bericht von Bloomberg zufolge strebe das Unternehmen einen Börsengang seiner Wasserstoffsparte an. Die Börsennotierung könnte bereits im ersten Quartal 2022 erfolgen und die Einheit könnte mit rund 5 Milliarden Euro bewertet werden.



S&P habe das langfriste Rating für Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) auf "BBB" mit einem negativen Ausblick belassen.



Der Oberste Gerichtshof der USA habe die Berufung von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) abgelehnt und damit den Regierungen von Gemeinden und Bundesstaaten erlaubt, den deutschen Autohersteller wegen des Abgasmanipulationsskandals zu verklagen.



Einschätzungen von Analysten



- Société Générale stufe HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 75 Euro gesetzt worden. (16.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz eines uneinheitlichen Handels in Asien werden die Aktien in Europa am Dienstag höher gehandelt, so die Experten von XTB.Als einer der Gründe für die etwas bessere Stimmung werde die Situation um die Nachfolge von Jerome Powell als FED-Vorsitzender genannt. Zu den von Biden in Betracht gezogenen Optionen gehöre die Gewährung einer zweiten Amtszeit für Powell oder die Ernennung von FED-Mitglied Brainard als neue Vorsitzende. Sowohl Powell als auch Brainard würden als "Tauben" angesehen, wobei Brainard dovischere Positionen vertrete als Powell. Kurz gesagt, wie auch immer die Entscheidung ausfallen werde, die Chancen für eine hawkischere Straffung der Politik seien gering.Dem DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei Ende der Vorwoche der Ausbruch über die obere Begrenzung der kurzfristigen Handelsspanne von 15.980 bis 16.070 Punkten gelungen. Nach der kurzen Seitwärtsbewegung gestern sei der Anstieg wieder aufgenommen worden. Der Index notiere auf einem Allzeithoch, nur knapp unter 16.200 Punkten. Es sei anzumerken, dass es noch etwas Spielraum für weitere Kursgewinne gebe, bis der nächste wichtige Widerstand erreicht sei - das 127,2%-Retracement bei 16.360 Punkten. (Quelle: xStation 5)