Nach dem kurzen Rückgang unter die 50-Stunden-Linie sei der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder über diese Hürde geklettert. Der steile Rückgang, der kurz nach Eröffnung des heutigen europäischen Kassahandels stattgefunden habe, habe zu einem Test des oben erwähnten gleitenden Durchschnitts geführt und er habe erneut als Unterstützung gewirkt. Der Index habe jedoch über Nacht einen weiteren Test der Widerstandszone bei 13.250 Punkten unternommen und habe zum vierten Mal innerhalb der letzten sieben Tage nicht über diese Hürde steigen können. Dies zeige, dass der Widerstand in diesem Gebiet sehr stark sei. Positiv zu vermerken sei, dass der DE30 drei aufeinanderfolgende höhere Tiefs ausgebildet habe, was darauf hindeute, dass die Bullen immer noch im Vorteil seien. Sollten wir einen erfolgreichen Ausbruch über 13.250 Punkte sehen, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen, so die Experten von XTB.



Delivery Hero (DHER.DE) (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) habe gesagt, es habe eine Empfehlung der Korea Fair Trade Commission (KFTC) im Zusammenhang mit der anstehenden Übernahme des südkoreanischen Lebensmittelherstellers Woowa Brothers erhalten. Die KFTC habe gesagt, dass die Veräußerung von 100% von Yogiyo, dem Geschäft von Delivery Hero in Südkorea, eine Bedingung für die Genehmigung der Übernahme von Woowa sei. (16.11.2020/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte werden zu Beginn der neuen Woche höher gehandelt, so die Experten von XTB.Ein starker Aufwärtsimpuls sei am Wochenende gegeben worden, da 15 asiatische Länder die jahrelangen Verhandlungen abgeschlossen und das größte Freihandelsabkommen der Geschichte unterzeichnet hätten. Die asiatischen Märkte hätten sich während des Handels am Montag erholt, und andere Teile der Welt würden nachziehen.