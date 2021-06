Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei zu Beginn der Woche über die Widerstandszone von 15.530 Punkten ausgebrochen, habe aber Mühe gehabt, das Momentum beizubehalten und über das Swing-Level von 15.635 Punkten auszubrechen. Der Index sei zu Beginn des heutigen Handels gefallen und habe den oben erwähnten Bereich von 15.530 Punkten als Unterstützung getestet. Man beachte, dass die heutige Performance des Index der gestrigen auffallend ähnlich sei, da der DE30 zu Beginn des Dienstagshandels ebenfalls in den Bereich von 15.530 Punkten gefallen sei. Da die Bullen diesen Bereich anscheinend verteidigt hätten, könnte ein Aufwärtsimpuls bevorstehen. In einem solchen Szenario wäre die Zone um 15.635 Punkte der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gelte.



Unternehmensnachrichten



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen offiziell ein öffentliches Übernahmeangebot für den Konkurrenten Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C) unterbreite. Vonovia wolle alle ausstehenden Aktien der Deutschen Wohnen erwerben und biete einen Preis von 52 Euro pro Aktie. Die Angebotsfrist ende voraussichtlich am 21. Juli. Sollte die Übernahme zustande kommen, würde mit 19 Mrd. Euro das größte europäische Wohnimmobilienunternehmen entstehen. Vonovia erwarte durch die Übernahme bis 2024 jährliche Kostensynergien von 105 Mio. Euro. Es gebe keine größere Reaktion auf die Deutsche Wohnen-Aktie, da das Unternehmen bereits im Mai ein mögliches Übernahme- und Preisangebot angedeutet habe.



Einem Bericht von Business Insider zufolge prüfe Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) Optionen, um Batterien, die in Elektroautos verwendet werden, selbst herzustellen. Die Entscheidung komme, da eine 2019 geschlossene Vereinbarung zwischen Daimler und Farasis Energy Schwierigkeiten aufweise. Gemäß der Vereinbarung sollte Farasis eine Batteriefabrik in Deutschland bauen, aber der Bau habe noch nicht begonnen. Außerdem sollten die von Farasis gelieferten Muster-Batteriezellen nicht den Erwartungen von Daimler entsprochen haben. (23.06.2021/ac/a/m)





Die wichtigsten Aktienindices Europas notieren am Mittwoch etwas schwächer. Die europäischen Indices seien flach in den heutigen Handelstag gestartet, hätten aber im weiteren Verlauf an Boden verloren. Die gemischten PMI-Daten aus Europa (französische Werte hätten enttäuscht, deutsche Daten hätten überzeugt) hätten wenig an der Stimmung geändert. Die US-PMIs würden um 15:45 Uhr veröffentlicht, aber diese hätten selten einen großen Einfluss auf die Märkte.