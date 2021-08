Delivery Hero werde nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichts niedriger gehandelt. Das Unternehmen habe einen Anstieg der verarbeiteten Aufträge um 83% auf 1,4 Mrd. Euro und einen Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) um 78% auf 16,2 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 109% auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte EBITDA sei mit -332,3 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr wenig verändert geblieben. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge habe sich jedoch von -3,6% auf -2,1% verbessert. Das Unternehmen habe die Anfang des Monats angehobene Prognose bestätigt.



Die Deutsche Bank werde heute von dem Einbruch der Aktien ihrer Tochtergesellschaft DWS belastet. Die DWS werde heute um mehr als 10% niedriger gehandelt, nachdem berichtet worden sei, dass die Vereinigten Staaten eine Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet hätten. "Dow Jones" habe berichtet, dass sich die Untersuchung in einem frühen Stadium befinde und sich auf Nachhaltigkeitsansprüche beziehe.



Laut einem Bericht der "Börsen-Zeitung" habe Siemens Energy beschlossen, die Energieprojekte in Afghanistan nach der Übernahme des Landes durch die Taliban zu stoppen. Siemens Energy habe im vergangenen November ein Abkommen mit der afghanischen Regierung unterzeichnet, die Anfang des Monats gestürzt worden sei.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag erneut in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Indices Europas würden rund 0,5% niedriger notieren. Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) sei mit einem Minus von fast 0,7% einer der größten Nachzügler. Die Schweizer Aktien würden sich widerstandsfähig zeigen, der SMI-Index notiere 0,1% höher. Die Veröffentlichung des EZB-Protokolls sei für 13:30 Uhr angesetzt, dürfte aber keine großen Auswirkungen auf den Markt haben.