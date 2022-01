Betrachte man den D1-Chart des DE30, so sei die heutige Erholung - sofern sie nachhaltig sei - eine gute Nachricht für die Bullen. Gestern seien die Käufer kurz davor gewesen, ein Allzeithoch zu erreichen, seien aber von dem FED-Protokoll überrascht worden, und die Experten sähen ein Shooting Star knapp unter dem Widerstand, der möglicherweise ein großes Double Top signalisiere. Die starke Erholung von den Tagestiefs mache dieses Szenario weniger wahrscheinlich.



Die Märkte schienen positiv auf die November-Daten zu den Werksaufträgen in Deutschland zu reagieren, die um 3,7% gegenüber dem Vormonat stiegen und damit den unerwarteten Einbruch vom Oktober (-5,8%) teilweise wieder wettmachten, so die Experten von XTB. Dies sei vollständig auf den starken Anstieg der Auslandsaufträge zurückzuführen gewesen, was ein Zeichen dafür sei, dass die globale Nachfrage weiterhin lebhaft sei (und somit eine Straffung der Politik wahrscheinlich sei), während die Inlandsaufträge weiterhin Anlass zur Sorge geben würden. Nachdem sie im November sogar um 2,5% zurückgegangen seien, seien sie nun niedriger als im Januar... 2015!



Während der Index als Ganzes bereits im grünen Bereich liege, gehe es nicht allen Aktien so gut. Die Experten von XTB sehen eine gewisse Rotation von Tech- zu Value-Werten, wobei Banken (DBK.DE, +3%) und Autohersteller (DAI.DE, +2%) zulegen, während Wachstumswerte (DHER.DE, -4,5%) den Rückwärtsgang einlegen. Die Aktie von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) sei heute um weitere 5% gefallen und liege fast 40% unter den Höchstständen vom Juli. Das Unternehmen habe zwischen März 2020 und Februar 2021 einen enormen Aufschwung erlebt, da der E-Commerce durch die COVID-Beschränkungen massiv profitiert habe, doch dann sei die Rally ins Stocken gekommen und habe sich im Herbst in einen Bärenmarkt verwandelt. Es gebe keine offensichtliche Unterstützung auf dem Weg nach unten in Richtung 48 Euro, und die globale Abkehr von der Technologiebranche aufgrund höherer erwarteter Zinsen sei nicht hilfreich. Andererseits sei die Korrektur bereits erheblich gewesen. (06.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices tendieren am Donnerstag uneinheitlich, nachdem das Protokoll der US-Notenbank die Anleger mit einer Debatte über die Reduzierung der Bilanzsumme schockiert hat, so die Experten von XTB.Während der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), UK100 und FRA40 im grünen Bereich liegen würden, nachdem sie sich von dem anfänglichen Rückgang erholt hätten, sehe es beim ITA40 und NED25 nicht ganz so rosig aus, da sie deutlich im roten Bereich liegen würden.