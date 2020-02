Unternehmensnachrichten:



Wirecard (WDI.DE) (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) sei der offizielle Entwicklungspartner von SAP (SAP.DE) (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) geworden. Die beiden Unternehmen würden ihre langjährige Partnerschaft ausbauen, um neue Lösungen für Kunden zu entwickeln. Der Schwerpunkt werde auf Cloud-Lösungen liegen, es werde jedoch auch über eine Zusammenarbeit im Bereich New Mobility diskutiert.



Laut einem Handelsblatt-Bericht wolle Daimler (DAI.DE) (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) bei der Veröffentlichung der Ergebnisse am Dienstag einen weiteren Stellenabbau von 15.000 Stellen ankündigen. Damit wären Kosteneinsparungen von über 1,4 Mrd. EUR möglich. Der Autobauer könnte sich wieder auf profitable Projekte konzentrieren und seine Modellpalette überarbeiten.



Das Handelsblatt habe auch berichtet, dass thyssenkrupp (TKA.DE) (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) den Chef seiner Stahleinheit ersetzen werde. Premal Desai solle bis Ende des Monats durch Bernhard Osburg ersetzt werden. Osburg sei zuvor für den Vertrieb zuständig gewesen. Der Stahlbereich solle das Herzstück des ThyssenKrupp-Konzerns bilden.



Die Agentur Dow Jones habe berichtet, dass Airbus (AIR.DE) (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) in Gesprächen über den Kauf der restlichen Anteile am A220-Jet-Programm von Bombardier stehe. Bombardier halte 34% der Anteile an dem Projekt. Der Deal könnte nächste Woche abgeschlossen werden. Finanzielle Einzelheiten seien von der Zeitung nicht bekannt gegeben worden.



Nur eine Produktionsstätte in China, die von einem Joint Venture von Volkswagen (VOW3.DE) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) und SAIC Motor Corp. betrieben werde, werde heute ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Die Wiederaufnahme der Arbeit in anderen Werken sei wegen des Coronavirus-Ausbruchs auf den 17. Februar verschoben. (10.02.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindices schwächeln zu Beginn der neuen Woche, so die Experten von XTB.Das Ausmaß der Rückgänge sei jedoch begrenzt, so wie es auch bei der heutigen asiatischen Sitzung der Fall gewesen sei. Zu den größten Nachzüglern würden die Technologieaktien sowie die Reiseunternehmen gehören.Die Daten aus der deutschen Wirtschaft hätten letzte Woche gezeigt, dass die Industrie des Landes weiterhin Probleme habe. Die Industrieproduktion sei im Dezember eingebrochen und der Auftragseingang habe den stärksten Rückgang seit einem Jahrzehnt erlebt. Die Veröffentlichung habe die Ökonomen veranlasst, ihre Wachstumsprognosen anzupassen. Es werde nun erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2019 um 0,1% im Quartalsvergleich geschrumpft sei. Dies wäre der zweite Rückgang innerhalb eines Jahres, da die Wirtschaftsleistung auch im 2. Quartal 2019 zurückgegangen sei. Das Statistische Bundesamt werde am Freitag um 8:00 Uhr die vorläufigen Daten zum BIP für Q4 veröffentlichen.