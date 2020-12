Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe angekündigt, dass sie Anfang Januar einen Transportdienst für Covid-Impfstoffe einführen werde.



Einem Bloomberg-Bericht zufolge prüfe die BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) Optionen für den Verkauf einiger ihrer Chemieaktiva in den Vereinigten Staaten. Der Erlös aus dem Verkauf könnte rund 400 Millionen Dollar erreichen.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) habe gestern bekannt gegeben, dass sie die seit sieben Jahren bestehende Partnerschaft mit Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) im Rahmen der Cloud-Initiative erweitert habe.



Einschätzungen von Analysten:



- Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) wurde bei der Société Générale zum Kauf empfohlen (Kursziel: 68,10 Euro)

- Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) wurde bei der Société Générale zum Kauf empfohlen (Kursziel: 44,30 Euro) (10.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz des starken Tech-Ausverkaufs an den US-Börsen und der schwachen asiatischen Sitzung konnten die europäischen Indices am Donnerstagmorgen leicht zulegen, so die Experten von XTB.Das Ausmaß der Gewinne in Westeuropa sei jedoch recht gering. Die Investoren würden auf Hinweise vom EU-Gipfel warten, ob der Haushalt und der Wiederaufbaufonds genehmigt würden (Polen und Ungarn hätten Berichten zufolge gestern einen Kompromiss mit Deutschland erzielt). Abgesehen davon werde erwartet, dass die EZB im Laufe des heutigen Tages eine Ausweitung der Anleihenkäufe ankündige.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern erneut am Corona-Hoch gescheitert. Der Index habe die Widerstandszone bei 13.450 Punkten getestet, es aber nicht geschafft, diese zu durchbrechen und habe sich zurückgezogen. Allerdings seien heute einige Käufe zu beobachten, sodass ein weiterer Test in naher Zukunft nicht ausgeschlossen werden könne. Sollten wir einen Durchbruch über den oben erwähnten Bereich von 13.450 Punkten sehen, könnten die Bullen das Niveau von Anfang 2020 bei 13.650 Punkten anstreben, das auch mit der 127,2% Fibonacci-Extension des Ausverkaufs vom Oktober gekennzeichnet sei. Es sei zu beachten, dass dieses Niveau nur einen Hauch unter dem Allzeithoch vom Februar bei etwa 13.800 Punkten liege. Sollte es dem DE30 andererseits nicht gelingen, neue Corona-Hochs zu erreichen und eine Korrektur einzuleiten, sei der 13.000-Punkte-Bereich die erste Unterstützung, die man im Auge behalten sollte.