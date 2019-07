Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) sei zu Beginn der Sitzung am Dienstag eines der am besten abschneidenden DE30-Mitglieder. Der Chemiekonzern profitiere von dem positiven Gerichtsurteil seiner Tochtergesellschaft Monsanto. Das Gericht in San Francisco habe den Anteil der Geldbuße im Fall des Unkrautvernichters "Roundup von 80 Mio. USD auf 25 Mio. USD gekürzt. Der zuständige US-Richter Chhabria habe die Geldbuße jedoch aufgrund einer Fehleinschätzung reduziert und nicht, weil er das Unternehmen für weniger schuldig befunden habe als zuvor. Angesichts der Tatsache, dass Monsanto mit Hunderten oder sogar Tausenden von ähnlichen Fällen konfrontiert sei, könnte jede Entscheidung, mit der die Schuld des Unternehmens bestätigt werde, einen Präzedenzfall für andere Fälle darstellen.



Dagegen gehört Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) zu den größten Verlierern des DE30. Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332), die größte US-amerikanische Investmentbank, habe erste Empfehlungen für die Aktie herausgegeben. Die Bank habe mit einem Rating für Daimler begonnen und ein Kursziel von 42 EUR festgelegt. Dies entspreche einem Rückgang von rund 10% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs.



Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) notiere heute nach einer positiven Beurteilung der Ratingagentur Standard & Poor's höher. S&P habe das langfristige Rating der Deutschen Bank bei "BBB+" und einem stabilen Ausblick bestätigt. Die Agentur habe die Turnaround-Pläne des Kreditgebers gelobt und finde das Downsizing sei "eine logische und notwendige Reaktion auf das verschlechterte Betriebsumfeld der Bank". Die Agentur sei außerdem zuversichtlich, dass das Management der Deutschen Bank ihre festgelegten finanziellen Ziele und Prognosen erreichen könne.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktienindices aus Westeuropa notieren am Dienstagmorgen höher, so die Experten von XTB.Aktien aus Großbritannien und Belgien würden am stärksten zulegen, während Aktien aus Russland und Schweden zu den größten Verlierern zählen würden. Aktien des Gesundheitswesens hätten am meisten zulegen können, während Autohersteller und Immobilienunternehmen am schlechtesten abschneiden würden.