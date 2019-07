Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem hektischen Handel am Donnerstag aufgrund der Sitzung der Europäischen Zentralbank hat der Freitagmorgen gemischte Ergebnisse gebracht, da die Anleger immer noch die gestrigen Aussagen verdauen: Die EZB hat davon abgesehen, die Zinsen zu senken oder ihr Anleihekaufprogramm (QE) wieder aufzunehmen, aber sie hat sich dazu verpflichtet, dies im September zu tun, wenn neue Wirtschaftsprognosen vorliegen, so die Experten von XTB.In der Praxis stelle dies eine große Veränderung für den Handlungsspielraum der Notenbank dar, um eine längere expansive Politik zu ermöglichen. Das könnte als klares negatives Zeichen für die Gemeinschaftswährung angesehen werden, aber es bedeute nicht unbedingt, dass der EUR bis zur Sitzung im September deutlich an Wert verlieren werde. Letztendlich gehe es um Zinsdifferenzen: Wenn die US-Notenbank von weiteren Zinssenkungen oder der Einführung eines neuen QE-Programms absehe, könnte dies ausreichen, um den EUR/USD nach oben zu treiben. Darüber hinaus müsse man sich bewusst sein, dass der USD hinsichtlich des realen effektiven Wechselkurses (REER-Ansatz) teuer sei, sodass es keinen Zweifel daran gebe, dass der Spielraum für eine Abwertung deutlich größer sei als für eine Aufwertung. Erwähnenswert sei auch, dass Draghi vor genau sieben Jahren seine "was auch immer nötig ist"-Rede gehalten habe. Seitdem habe die EZB zahlreiche Maßnahmen ergriffen, darunter Zinssenkungen in den negativen Bereich (Einlagefazilität) und den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen in Milliardenhöhe. Habe es gereicht, den Euro zu schützen? Die Antwort laute "ja", da die Wirtschafts- und Währungsunion nicht zusammengebrochen sei. Andererseits habe es nicht ausgereicht, um das Preiswachstum in der europäischen Wirtschaft angemessen anzukurbeln.Die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) stehe am Morgen aufgrund des anhaltenden Einbruchs des Wasserspiegels am Rhein weiterhin unter Druck - dies stelle ein erhebliches Risiko für die Lieferkette des Unternehmens dar. Man erinnere sich, dass der aktuelle Wasserstand 1,33 Meter betrage - einen Meter tiefer als noch vor einem Monat. Sinke der Wasserstand unter 50 Zentimeter, könnte der gesamte Schiffsverkehr ausfallen und bei vielen deutschen Unternehmen zu Störungen in der Lieferkette führen. (26.07.2019/ac/a/m)