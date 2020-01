Unternehmensnachrichten:



Nach Angaben von Dow Jones & Company seien die Gespräche zwischen der Deutschen Lufthansa (LHA.DE) (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) und der Gewerkschaft UFO gescheitert. Die deutsche Fluggesellschaft rechne jedoch mit einer baldigen Wiederaufnahme der Verhandlungen.



Bayer (BAYN.DE) (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) habe heute höher eröffnet, nachdem ein gerichtlich bestellter Mediator im Roundup-Fall Stellung genommen habe. Der Schlichter habe gesagt, dass er "vorsichtig optimistisch" bleibe und dass in etwa einem Monat eine Einigung erreicht werden könnte. Die Zahl der Klagen solle seit Ende des 3. Quartals 2019 von 42,7 Tausend auf bis zu 85 Tausend angestiegen sein.



Volkswagen (VOW3.DE) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) wolle sich laut Reuters-Bericht mit 20% an dem chinesischen Batteriehersteller Guoxuan High-Tech beteiligen. Der aktuelle Marktwert der Beteiligung liege bei rund 560 Mio. USD. Der Bericht sei noch von keinem der beteiligten Unternehmen bestätigt worden.



Analystenreaktionen:



- Das Bankhaus Metzler habe seine Kaufempfehlung für RWE (RWE.DE) beibehalten und das Kursziel von 34,70 EUR auf 42 EUR angehoben. (17.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien eröffneten am Dienstag höher, da die Stimmung nach dem soliden Datenpaket aus China weiterhin positiv ist, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Gewinne zu beobachten, mit Ausnahme des polnischen WIG20 (W20), der nach einem Kurseinbruch des Spieleentwicklers CD Projekt (CDR.PL) tiefer notiere.Die Bundesregierung habe eine Vereinbarung ausgehandelt, die die Stromerzeugung aus Kohle bis zum Jahr 2038 auf Null reduzieren solle. Der Vertrag sehe Entschädigungen in Milliardenhöhe für die Versorgungsunternehmen und die betroffenen Regionen vor. RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) erhalte eine Entschädigung in Höhe von 2,6 Mrd. EUR, während die Braunkohlebetreiber im Osten des Landes 1,75 Mrd. USD bekommen sollten. Die Regierung werde außerdem Umschulungen für die von den Werksschließungen betroffenen Arbeitnehmern finanzieren. Ein Teil der Kohlekraftwerke werde auf Gaskraftwerke umgestellt.