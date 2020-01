Laut Bloomberg-Bericht werde die Deutsche Bank (DBK.DE) (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) die Boni im Investmentbanking um ca. 30% kürzen. Die gesamten variablen Boni würden um ca. 20% gesenkt. Die Bank plane, die Differenz zwischen den Bonuszahlungen für die besten und die schlechtesten Mitarbeiter zu erhöhen. Dieser Schritt sei Teil des von Sewing eingeleiteten Restrukturierungsprozesses und würde der Bank Einsparungen von 400 Mio. EUR ermöglichen.



Wirecard (WDI.DE) (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) sei am Montag unter den führenden Werten im DE30 zu finden. Der Zahlungsdienstleister habe eine Partnerschaft mit der chinesischen Online-Finanzplattform EasyTransfer bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit würden die beiden Firmen Zahlungsdienstleistungen für chinesische Studenten im Ausland anbieten.



Laut einem Reuters-Bericht plane die Kabinengewerkschaft UFO weitere Streiks bei der Lufthansa (LHA.DE) (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212), um den Druck auf das Management zu erhöhen. Bisherige Gespräche mit der Fluggesellschaft seien ergebnislos geblieben.



Analystenreaktionen



- ProSiebenSat.1 (PSM.DE) (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777) sei bei der Citigroup auf "kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 15,50 EUR festgelegt worden.



- Die GEA Group (G1A.DE) (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200) sei bei der Deutschen Bank auf "verkaufen" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 24 EUR festgelegt worden. (20.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Anleger starteten die Sitzung am Montag in gemischter Stimmung, so die Experten von XTB.In Westeuropa hätten die Bären dominiert, während die Mehrzahl der osteuropäischen Aktienindices höher eröffnet habe. Beim STOXX Europe 600(ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) seien die Versicherer die beste Sektorgruppe, während Einzelhändler und Medienunternehmen am meisten underperformen würden.Bloomberg habe die Ausgabe seines Innovation-Index für das Jahr 2020 veröffentlicht. An der Spitze der Rangliste habe sich eine Verschiebung ergeben, da Südkorea aufgrund des Produktivitätseinbruchs zum siebten Mal in Folge die Spitzenposition nicht habe halten können. Deutschland sei dank einer soliden Patentaktivität, einer signifikanten Hightech-Dichte und der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe an die Spitze der Liste geklettert. Von sieben analysierten Bereichen scheine die Effizienz der Hochschulbildung Deutschlands die Schwachstelle zu sein, denn das Land habe in dieser Kategorie den 26. Rang erreicht. Allerdings sei festgestellt worden, dass die FuE-Ausgaben in Deutschland stark konzentriert seien, da etwa ein Drittel aller Mittel in den Automobilsektor fließen würden, und dass sie eine große Gefahr für die Innovationsfähigkeit des Landes darstellen würden, sollte der Sektor über einen längeren Zeitraum in Schwierigkeiten geraten.Unternehmensnachrichten: