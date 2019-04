Warum könnte das südkoreanische Elend ein negatives Signal für die Weltwirtschaft sein? Erstens sei Südkorea eine stark exportgetriebene Wirtschaft, weshalb ihr Zustand weitgehend von der Entwicklung des Welthandels abhänge. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China würden sich nicht nur in diesen Ländern, sondern auch anderswo negativ auf die Handelsstimmung auswirken. Erwähnenswert sei, dass China das Land sei, aus dem Südkorea tendenziell am meisten importiere, weshalb die schwächere Nachfrage in diesem Land ein schlechtes Signal für China sein könnte. Zu den Ländern, aus denen Südkorea am meisten importiere, würden neben China die USA, Japan, Saudi-Arabien und Deutschland gehören - diese fünf Länder würden mehr als die Hälfte der südkoreanischen Gesamtimporte ausmachen.



Unterdessen seien die südkoreanischen Importe, gemessen an der jährlichen Veränderung der zusammengeführten Daten, in den ersten drei Monaten des Jahres zum ersten Mal seit der letzten Finanzkrise (real und saisonbereinigt) gesunken. Darüber hinaus würden die südkoreanischen Importe recht gut mit dem realen deutschen BIP korrelieren, sodass wenn sich die schwache Nachfrage in dem asiatischen Land als anhaltend erweisen sollte, sie das Wirtschaftswachstum in Europa belasten könnte. Daher wäre davon auszugehen, dass die zwischen China und den USA erzielten Fortschritte den Welthandel entlasten würden, um der anhaltenden Verlangsamung entgegenzuwirken.



Betrachte man die Performance einzelner Aktien innerhalb des DE30, so könnte man sich auf Bayer (BAYN.DE / WKN: BAY001) und erneut Wirecard (WDI.DE / WKN: 747206) konzentrieren. Erstere hätten eine solide Ergebnissteigerung verzeichnet, die durch die Übernahme von Monsanto unterstützt worden sei. Das Unternehmen habe auch mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Quartal um 4,1% gestiegen sei, während das EBITDA sogar ein Zuwachs von 44,6% gezeigt habe. Andererseits könnte die gute Performance der Bayer-Aktie von heute Morgen unter Berücksichtigung einer Klage im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter "Roundup" von kurzer Dauer sein. Das Unternehmen habe in einem Bericht gesagt, dass die Anzahl der Klagen im April im Vergleich zu Ende Januar um 20% zugenommen habe.



Die Wirecard-Aktie sei wiederum gestiegen, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für dieses Jahr trotz einer Reihe von Bilanzierungsproblemen habe einhalten können. Für 2019 erwarte Wirecard einen Anstieg des EBITDA zwischen 740 und 800 Mio. EUR. (25.04.2019/ac/a/m)





