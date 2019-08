Elanco Animal Health (ISIN: US28414H1032/ WKN: A2N6BH), ein internationales Unternehmen, das sich auf Tierarzneimittel spezialisiert habe, habe mit Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) eine Vereinbarung über den Kauf der Tiermedizin-Sparte getroffen. Dieser Schritt stehe im Einklang mit der Strategie von Bayer, sich auf Kernsegmente wie Life-Science und Pharma zu konzentrieren. Das Geschäft umfasse einen Wert von 7,6 Mrd. USD. Der genaue Aktienkurs werde am Tag des Abschlusses der Transaktion festgelegt, aber erste Schätzungen würden darauf hindeuten, dass Bayer im Rahmen der Transaktion einen Anteil von bis zu 20% an Elanco erwerben könnte. Bayer habe angekündigt, die Beteiligung im Laufe der Zeit zu verkaufen. Nach Abschluss der Transaktion werde Elanco Animal Health das zweitgrößte Unternehmen im Tiermedizin-Geschäft werden, wobei Zoetis (ISIN: US98978V1035, WKN: A1KBYX) der einzige größere Konkurrent sei.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) erwäge einige Filialen zu schließen, um Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Nach einem Bericht des Handelsblatts könnte der Kreditgeber die Zahl der Einzelhandelsfilialen zwischen 100 und 200 reduzieren. Die Finanzzeitung habe auch gesagt, dass die Commerzbank im Oktober eine neue Strategie vorstellen könnte.



Die GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) werde heute dank einer Heraufstufung durch Goldman Sachs höher gehandelt. Die US-Investmentbank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "kaufen" geändert und das Kursziel von 25 EUR auf 30 Euro angepasst. Goldman Sachs habe gesagt, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Erträge in den nächsten zweieinhalb Jahren 20% erreichen könnte. Die Bank habe die starke Bilanz und die operativen Verbesserungen des Unternehmens begrüßt.



Leoni (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) notiere heute nach einer positiven Empfehlung ebenfalls höher. Die HSBC habe den deutschen Kabelhersteller auf "kaufen" heraufgestuft. Das Kursziel sei auf 11,75 EUR festgelegt worden, was einer Steigerung von 35% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche. (21.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien sind unbeeindruckt von der Gefahr einer neuen politischen Krise in Italien, so die Experten von XTB.Am Mittwoch seien überall in Europa Gewinne zu beobachten, wobei der italienische FTSE MIB (ITA40) (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) die beste Performance liefere. Alle 19 Branchen-Subindices aus dem STOXX Europe 600 würden höher notieren, wobei Automobil-, Technologie- und Industriewerte am stärksten zulegen würden.