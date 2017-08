Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gute Vorlage in Form eines nicht ganz idealtypischen "morning stars" konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn nicht nutzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Unter dem Strich sei derzeit also ein striktes Stoppmanagement vonnöten. Gelinge andererseits der diskutierte Befreiungsschlag, eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 200 Punkten. Zumindest perspektivisch reiche dieses demnach aus, um das wichtige Widerstandskreuz aus dem ehemaligen Rekordhoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten und dem seit Juni bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 12.413 Punkten) zu den Akten zu legen, was die charttechnischen Perspektiven des DAX® weiter verbessern würde. (08.08.2017/ac/a/m)