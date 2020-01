Die Autoverkäufe in Europa seien im Dezember um 21% im Jahresvergleich gestiegen, da die Autohersteller hätten versucht, vor den strengeren Emissionsvorschriften im Jahr 2020 mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe seinen Absatz um 18,3% im Jahresvergleich steigern können, Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) um 21,3% und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) um 15,9%.



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) sei am Donnerstag der stärkste Wert im DAX. Die Aktie verzeichne ein Plus von knapp 5%. Allerdings seien bisher keine Meldungen aufgetaucht, die den Anstieg rechtfertigen könnten.



Bloomberg habe berichtet, dass RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) für den nationalen Kohleausstieg von der Bundesregierung eine Entschädigung in Höhe von 2,6 Mrd. EUR erhalten solle. Das sei mehr als bisher erwartet. RWE sei heute unter den Outperformern zu finden.



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) habe seine vorläufigen Umsatzzahlen für das Gesamtjahr 2019 vorgelegt. Der Umsatz habe mit 7,65 Mrd. EUR den Erwartungen entsprochen und sei dank der starken Entwicklung im Segment Consumer um 4,1% im Jahresvergleich gestiegen. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen weiterhin eine Ebit-Umsatzrendite aus fortgeführten Aktivitäten von rund 14,5%.



Analystenreaktionen



- Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) sei bei Goldman Sachs von "neutral" auf "verkaufen" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 2,40 EUR festgelegt worden.

- Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) sei bei Barclays von "underweight" auf "equal-weight" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 21 EUR festgelegt worden.

- AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) sei bei Barclays von "equal-weight" auf "overweight" angehoben worden. Das Kursziel sei auf 12 EUR festgelegt worden. (16.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices wiesen am Donnerstag nach der Unterzeichnung des Phase-1-Deals zwischen den USA und China leichte Kursgewinne auf, so die Experten von XTB.Aktien aus Schweden und Russland würden am meisten steigen, während Aktien aus Österreich und der Schweiz zurückbleiben würden. Bergbau- und Ölfirmen würden in Europa outperformen, während Reiseveranstalter die größten Nachzügler seien.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe zu Beginn der heutigen Sitzung die obere Grenze des Abwärtstrendkanals durchbreche können. Am Ende der zweiten Handelsstunde habe sich der Kurs jedoch wieder unter diesen technischen Bereich zurückgezogen. Das Verhalten an der Marke von 13.450 Punkten sollte daher genauestens beobachtet werden. Wenn der DAX weiter falle, könnte das gestrige Tief bei 13.400 Punkten in den Fokus rücken. Die Veröffentlichung des EZB-Sitzungsprotokolls um 13:30 Uhr dürfte keinen großen Einfluss auf die Märkte haben, da sich die letzte Sitzung als Nicht-Ereignis herausgestellt habe.